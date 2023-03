Umbau kostet Tölzer Turnverein rund 220.000 Euro – Erhöhung der Beiträge

Von: Ewald Scheitterer

Teilen

Symbolisch mit einem Bau-Schutzhelm ausgezeichnet wurden für ihren großen Einsatz beim Umbau des neuen Gymnastikraums (v.li.) Bodo Dreisbach, Kurt Schmid und Christian Haas. Ebenfalls gewürdigt aber nicht im Bild ist Michael Ernst. © Ewald J.Scheitterer

Bad Tölz - Auch der Tölzer Turnverein befindet sich nach der Corona-Delle wieder im Aufwind. Rund 2.400 Mitglieder wurden zuletzt gezählt.

Wie die erste Vorsitzende Christiane „Jane“ Clarke in ihrem Rechenschafts-Bericht zur Jahres-Hauptversammlung feststellte, gibt es derzeit 67 Übungsleiter mit Schein und weitere 36 ohne. Sie sorgen regelmäßig dafür, dass die Mitglieder auch Sport treiben können. Mit Boxen wurde im Herbst 2022 eine neue Abteilung etabliert. Derzeit kommen dort regelmäßig um die 20 Aktive zum Training.

Abgeschlossen werden konnte zuletzt Umbau und Vergrößerung des Gymnastikraums und der Einbau einer Küche (wir berichteten). Hierbei würdigte die Vereinschefin vor allem Christian Haas, Kurt Schmid, Bodo Dreisbach und Michael Ernst, die unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit dafür investiert hatten: „Ohne die vier wäre es nicht oder zumindest bestimmt nicht so gut gegangen. Danke.“



„Reserven sind aufgebraucht“

Trotz der enormen Eigenleistung mussten rund 220.000 Euro in den Umbau investiert werden. „Jetzt sind unsere Reserven so gut wie aufgebraucht“, stellte dazu Schatzmeister Kurt Schmid fest. Allerdings konnte er im Jahresbericht 2022 schon wieder ein sattes Plus in fünfstelliger Höhe ausweisen. Da sich aber alle Ausgabenposten erhöht haben, schlug er der Versammlung eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge vor, die auch mehrheitlich angenommen wurde.



So belaufen sich die Jahresbeiträge nunmehr (alte Sätze in Klammern) für Kinder und Jugendliche (bis 17 Jahre) 60 Euro (55), für Erwachsene 95 (85), für Senioren (ab 60 Jahre) 70 Euro (65), für Ehepartner 70 Euro (65) und für Familien 225 Euro (205). Die neuen Jahresbeiträge werden ab dem Jahr 2024 fällig.



Neue Abteilung Rehasport

Wie die Berichte aus den einzelnen Abteilungen ergaben, ist in vielen Bereichen wieder reger Zulauf verzeichnet worden. Relativ neu ist auch die Abteilung Rehasport, die bereits über fünf Gruppen verfügt, drei orthopädische Gruppen, eine für Herzsport und eine orthopädische Gruppe für Kinder.



Sehr gut entwickelt hat sich auch die Sportschule für „Bewegungshelden“, die eine breitgefächerte motorische Grundausbildung für Kinder bietet. 56 Teilnehmer zählte diese Abteilung 2016, derzeit sind es rund 300. Wie Leiter Christian Haas berichtete, wurden dabei in den sogenannten „Helden Camps“, also in den Ferien, die Angebote von rund 400 Kindern angenommen.