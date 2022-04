Umbenennung Gaißacher Ortsteile läuft seit zehn Jahren – Streit um „Grundern“

Ein „n“ zu wenig? Der Ortsnamenkundler Freiherr von Reitzenstein hält „Grundnern“ für korrekt, in der Gemeinde spricht man von jedoch von „Grundern“. © Rainer Bannier

Gaißach – Seit 20 Jahren läuft ein Antrag der Gemeinde, einige Ortsteilnamen in ihrer Schreibweise den sprachlichen Gepflogenheiten anzupassen. Bisher hat sich nichts daran geändert.

Gaißach hat 25 Ortsteile – davon die vier größeren Gaißach-Dorf, Mühle, Untergries und Obergries – sowie 21 kleinere Ansiedlungen. Zur Wahrheit gehört aber, dass weder das zuständige Landratsamt noch die Gemeinde selbst seither die Angelegenheit forciert haben.

Den Ortsteilnamen kommt seit 1965 eine größere Bedeutung zu bei der postalischen und sonstigen Identifizierbarkeit von Adressen, etwa beim Rettungsleitsystem. Denn vormals waren alle Anwesen der Gemeinde einfach nur von eins aufwärts durchnummeriert, was eine Orientierung im Dorf sehr erschwerte. Gehörten sie zu einer Hofstelle, hatte man sie mit 1/2, 1/3 und so weiter benannt.



„Unser Antrag zur Änderung verschiedener Ortsnamen läuft seit 2002“, informierte Bürgermeister Stefan Fadinger (CSU) den Gemeinderat. Das bedeutet, dass damals außer Fadinger und Gemeinderätin Susanne Merk (Freie Gaißacher Liste) kein weiterer der heutigen Gemeinderäte im Gremium mit diesem Vorgang zu tun hatte.

Landratsamt gibt grünes Licht für Namensänderungen von Gaißacher Ortsteilen

Anfang dieses Jahres hatte das Landratsamt von der Gemeinde Gaißach eine neue Stellungnahme erbeten. Zum jetzigen Stand erscheint es möglich, dass entsprechend dem alten Antrag Gaißach (der Ortsteil um die Michaelskirche) in „Dorf“ oder besser noch „Gaißach-Dorf“ umbenannt wird, Mühle in „Mühl“, Oberreut in „Oberreuth“ sowie Unterreut in “Unterreuth“. Zulässig erscheint auch die Aufnahme von „Winet“ und „Schalch unterm Berg“ als neue Ortsteilnamen.

„Grundern“ oder „Grundnern“?

Schwierig verhält es sich hingegen mit dem Zungenstolperer „Grundnern“ mit drei „n“, dem kleinen Ortsteil vor dem Sunntratn-Parkplatz: Die Gemeinde hat ihn mit „Grundern“ beschildert, auch die Ortsstraße wird so geschrieben. Doch der Ortsnamenkundler Freiherr Wolf-Armin von Reitzenstein, der als Lehrstuhlinhaber am Historischen Ortsnamenbuch beteiligt ist und das Staatsarchiv berät, hat dazu eine ablehnende Empfehlung abgegeben: Sein Urteil stützt er auf alte Belege, die zuletzt aus dem Jahr 1760 datieren.

Der Gemeinderat will hingegen in diesem Streit um einen Buchstaben auf „Grundern“ bestehen und will gegebenenfalls weitere wissenschaftliche Expertisen einholen. Außerdem soll auch noch eine Bürgerbefragung der Ortsteilbewohner stattfinden. Es bestehe „ein dringendes öffentliches Bedürfnis“, dass der Ortsteilname mit dem Straßennahmen übereinstimme, stellte der Gemeinderat fest. Rainer Bannier