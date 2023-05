Unbekannten randalieren in Kochel: Auto und Zaun unter anderem beschädigt

Von: Andreas Baar

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf die Sachbeschädigungen in Kochel (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Illustration

Kochel - Unbekannte haben in Kochel randaliert. Ein Auto und ein Zaun wurden beschädigt, außerdem ein Stuhl gegen eine Fassade geworfen.

Laut Polizei wurden in der Nacht von Samstag (29. April) auf Sonntag (30. April) gleich mehrere Sachbeschädigungen in Kochel begangen. Mehrere Personen randalierten an der Mittenwalder Straße in der Nähe einer dort befindlichen Bar. Die noch unbekannten Täter schmissen mit einem Stuhl gegen eine Hausfassade. Zudem beschädigten sie einen Gartenzaun und einen vor dem Haus parkenden Pkw. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Die Polizei Bad Tölz bittet um Hinweise (Telefon 08041/761060).