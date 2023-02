Unbekannter versucht in Kochler Hotel einzubrechen

Von: Andreas Baar

Eine Unbekannter hatte versucht in ein Kochler Hotel einzubrechen (Symbolbild). © Mactrunk/panthermedia

Kochel – Einbruchsversuch in einem Kochler Hotel: Der Täter versuchte die Türen aufzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Einbrecher hat an einem Hotel in Kochel sein Unwesen getrieben. Laut Polizei wurde zwischen Dienstag (21. Februar) ab circa 8 Uhr und Mittwoch (22. Februar) gegen 17 Uhr versucht, an einem wegen Betriebsruhe derzeit geschlossenen Hotel in der Ortsmitte mehrere Türen aufzubrechen. Dies gelang dem Täter allerdings nicht. An den Türen entstand jedoch ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise an die Polizei Kochel unter Telefon 08041/76106-273.