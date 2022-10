Provisorisches Dach schützt vor dem Winter

Undichte Stellen im Dach der Jahnschule – Verantwortliche Firma zahlt nicht

Das undichte Dach beim Neubau an der Jahnschule (rechts hinten) bereitet der Kreisstadt gewaltige Sorgen. Deswegen können derzeit die alten Klassenräume (l.) noch nicht abgebrochen werden. © Karl Bock

Bad Tölz – Gleich zwei Mal innerhalb einer Woche mussten sich die Tölzer Stadträte mit der 12 Millionen Euro teuren Erweiterung der Jahn-Grund- und Mittelschule befassen.

Im Bau- und zwei Tage später im Finanzausschuss ging es um das derzeitige „Sorgenkind“, wie Stadtbaumeister Florian Ernst das Projekt betitelte. Das Dach über der eingeschossigen Aula und dem zweigeschossigen Trakt mit der Turnhalle, dem Probenraum für die Stadtkapelle, Klassenzimmern, Funktionsräumen und der Mittagsbetreuung wurde, wie berichtet, offenbar nicht richtig abgedichtet, weshalb Wasser eindrang. Seither liegt die Stadt im Clinch mit der Dachdeckerfirma, die nicht aus dem Landkreis stammt.

Stadt Bad Tölz kündigt Vertrag mit Baufirma

Der Vertrag mit der Firma wurde zwischenzeitlich gekündigt, für den Winter muss nun ein Schutzzelt errichtet werden, um Schnee und Wasser abzuhalten. Mit dem Neubau der Tölzer Jahnschule hätte alles eigentlich wie am Schnürchen laufen können. Die Stadt lag mit dem Großprojekt gut in der Zeit, auch die Kosten von insgesamt knapp zwölf Millionen Euro hatte Stadtbaumeister Florian Ernst im Griff. Bislang wurden 8,4 Millionen Euro ausgegeben. Aber dann kam der Ärger.



Baumängel fielen dem Stadtbaumeister erstmals im Frühjahr auf, und zwar am Dach über dem Holzbau. Von dort sei das Wasser in die Aula gelaufen, sagt er. Später wurden weitere undichte Stellen bemerkt - nach und nach, wie Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) mitteilte. Zwar wurde das schadhafte Dach punktuell geöffnet, aber um einen Gesamtüberblick zu bekommen und eine Schadenssumme benennen zu können, „muss alles geöffnet werden“, so Mehner.

Anfangs habe die Dachdeckerfirma an der Jahnschule versucht, nachzubessern. „Aber nur mit mäßigem Erfolg“, erklärte der Bürgermeister weiter. Als die Stadt erkannte, dass die Firma das schadhafte Dach jedoch nicht zurückbauen und auch sonst nichts weiter tun wollte, kündigte sie den Vertrag.

Seither dreht sich die leidige Angelegenheit im Kreis: Die Dachdecker schieben den Schwarzen Peter den Zimmerern zu; die Stadt hat Gutachter bestellt, die Gegenseite auch. Außerdem gibt es noch die Versicherung der Firma, die aber bislang nicht zum Zahlen bereit ist. Nicht auszuschließen, dass der Streit vor Gericht landet.



Provisorisches Dach schützt vor dem Winter



Das notwendige Schutzdach für den Winter wurde beschränkt ausgeschrieben, um die Suche nach einer Firma zu beschleunigen. „Dann werden wir das Dach öffnen, die Schäden komplett feststellen und alles austrocknen“, erklärte Ernst. Dies sieht auch das Sanierungskonzept vor, das der Architekt gerade erstellt.

Mit der Mängelbeseitigung will man eine andere Firma beauftragen, aber auch das muss zunächst ausgeschrieben werden. Inzwischen geriet der gesamte Zeitplan ins Rutschen: Erst wenn der neue Schultrakt steht, können die restlichen Klassenzimmer abgerissen werden. Und erst danach kann der Rest der Freianlagen gestaltet werden: der Vorplatz, der Teich, die Spielgeräte sowie die Rad- und Fußgängerwege zum Krottenbach.



Turnhalle und Proberaum der Stadtkapelle fertig



Immerhin ist die Turnhalle seit Schuljahresbeginn fertig und kann genutzt werden. Und bald soll auch die Tölzer Stadtkapelle erstmals im neuen Proberaum üben können. Umso mehr bedauerte Musikant und Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair (FWG) die Probleme mit dem undichten Dach: „Das ist schade, weil wir mit dem Bau so gut angefangen haben - und jetzt das.“



Im Finanzausschuss gab der Stadtbaumeister zwei Tage später ebenfalls einen Sachstandsbericht, konnte aber keine genaueren Hinweise auf die zu erwartenden Kosten geben. Derzeit schätzt man, dass die Baumaßnahme nicht 12,4, sondern nur 12 Millionen Euro kosten wird. Die Sanierungskosten sowie die Honorare für Anwälte und Gutachter sind da aber nicht eingerechnet und können derzeit, so Florian Ernst, nicht abgeschätzt werden. Karl Bock