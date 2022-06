Unfall am Jaudenhang: Mutter und Sohn kollidieren beim Sommerrodeln

Von: Daniel Wegscheider

Die Bergwacht versorgte am Pfingstwochenende mehrere Patienten. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz. Hier unterwegs zur Tegernseer Hütte am Roß- und Buchstein. © Bergwacht Lenggries

Lenggries - Am Pfingstwochenende zog es einige Urlauber und Tagesausflügler in die Berge. Dabei hatte auch die Bergwacht Lenggries einiges an Arbeit.

Am Samstagabend (4. Juni) gegen 22.37 Uhr stürzte eine 56-Jährige von einer Terrassenstufe und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Mit Verdacht auf eine Halswirbelsäulenverletzung wurde sie im Tal an den Rettungsdienst übergeben.

Einsatzort am Jaudenhang: Mutter und Sohn verunglückten auf der Sommerrodelbahn. © Bergwacht Lenggries

Am Sonntag (5. Juni) folgte ein weiterer Einsatz: Gegen 13.21 Uhr ereignete sich der Unfall am Jaudenhang, als eine 50-Jährige und ihr Sohn auf Bobs die Strecke des Jaudenflitzers heruntergefahren waren und im unteren Bereich kollidierten. Laut Bergwacht war der Jugendliche mit zu hoher Geschwindigkeit seiner Mutter aufgefahren. Aufgrund des Verdachtes einer schweren Halswirbelsäulenverletzung wurde die 50-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Wanderer stützt bei Tegernseer Hütte und verletzt sich das Sprunggelenk

Am Pfingstmontag (6. Juni) wurde die Bergwacht Lenggries zu zwei weiteren Einsätzen alarmiert. Gegen 12.30 Uhr unterstützten die Retter der Bergwacht Lenggries die Bergwacht Rottach-Egern beim Einsatz am Roß- und Buchstein. Ungefähr 20 Meter von der Tegernseer Hütte (1.650 Meter) entfernt, war ein Wanderer gestürzt und hatte sich sein Sprunggelenk verletzt. Auch er wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

15-Jähriger erleidet Prellungen im Lenggrieser Bike Park

Gegen 15.15 Uhr ereignete sich ein noch Unfall auf dem Lenggrieser Bike Park. Dort war ein 15-Jähriger gestürzt und erlitt dabei mehrere Schürfwunden und Prellungen. Wegen Schmerzen in Schulter, Unterarm und Kopf wurde ein Notarzt der Bergwacht alarmiert.