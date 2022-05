Unfall am Walchensee-Südufer: Kochlerin (24) überschlägt sich mit Auto

Von: Max Müller

Der Wagen der Kochlerin überschlug sich und wurde schwer bschädigt. © Wasserwacht Walchensee

Kochel – Unfall mit rund 400 Euro Schaden am Südufer des Walchensees: Eine 24-jährige Kochlerin überschlägt sich mit ihrem Auto und muss von Feuerwehr aus Wagen befreit werden.

Eine 24-jährige Kochlerin fuhr am Freitagmorgen, 27. Mai, mit ihrem Auto auf der Süduferstraße von Einsiedl in Richtung Niedernach. In der Jachenau (Ortsteil Dorf) fuhr die 24-Jährige laut Polizei zu schnell in eine Linkskurve. Dabei verlor die Kochlerin aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Wagen, überfuhr zunächst ein Verkehrszeichen sowie zwei Begrenzungsbalken aus Holz und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. „Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bad Tölz.

Schaden von rund 4000 Euro

Die Feuerwehr musste die 24-Jährige aus dem Unfallfahrzeug befreien. Es waren Einsatzkräfte der Wehren Jachenau, Wallgau und Walchensee sowie die Wasserwacht Walchensee und auch die Tölzer Polizei beim Unfall vor Ort. Die Kochlerin blieb trotz des Überschlags unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf insgesamt rund 4000 Euro.