Unfall auf B11 am Walchensee: Vier Verletzte, darunter ein Fahrer schwerst

Von: Andreas Baar

Der eingeklemmte Fahrer des Honda Civic musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. © Wasserwacht Walchensee

Kochel - Ein schwerstverletzter Autofahrer, drei weitere Verletzte und eine lang gesperrte B11: Das ist die Bilanz eines schweren Unfalls am Walchensee.

Der schwere Verkehrsunfall hatte sich am Montag (17. Oktober) gegen 17.25 Uhr auf der B 11 zwischen Walchensee und Urfeld ereignet. Laut Polizei überholte ein aus Wörthsee stammender 58 Jahre alter Fahrer eines VW Tiguan, aus Richtung Walchensee kommend, auf dem kurvigen Streckenabschnitt zwei Pkw. Zur gleichen Zeit näherte sich aus Urfeld ein Bad Feilnbacher (21) mit einem Honda Civic. Der 21-Jährige leitete aufgrund des Überholmanövers des VW eine Vollbremsung ein. Der VW-Fahrer konnte zwar nach dem Überholen bereits wieder auf seine Fahrspur einscheren, dennoch kollidierte er dort frontal mit dem Honda, der aufgrund seiner Vollbremsung auf die Gegenfahrbahn geraten war.

Die Spurenlage ergab laut Polizei Hinweise, „dass der Fahrer des Honda unmittelbar vor der Kollision mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen ist“. In der Kombination hatten demzufolge Überholmanöver und Geschwindigkeit zum Unfall geführt, wie es von der Polizeistation Kochel heißt.

Kurzzeitig mit Ableben gerechnet

Den eingeklemmten und schwerstverletzten Honda-Fahrer hatte die Feuerwehr zunächst aus seinem Wrack geborgen. Der Rettungshubschrauber flog den 21-Jährigen anschließend in die Unfallklinik Murnau (UKM). „Kurzzeitig war mit dessen Ableben gerechnet worden, ob ihm dauerhafte, gesundheitliche Folgeschäden bleiben, ist derzeit nicht ausgeschlossen“, teilt die Polizei mit. Die Beifahrerin aus dem Honda wurde leichtverletzt vom BRK ebenso in das UKM transportiert. Fahrer und Beifahrerin aus dem VW wurden leicht verletzt in das Garmischer Klinikum gebracht.

Im Einsatz waren mehrere Rettungskräfte und Fahrzeuge. © Wasserwacht Walchensee

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft war zur genauen Ermittlung der Unfallursache ein Gutachter zur Unfallstelle bestellt worden. Beide Fahrzeuge wurden vorerst sichergestellt. Der Gesamtschaden an den beiden schon älteren Wagen und den Verkehrseinrichtungen wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war bis kurz vor Mitternacht gesperrt. An der Rettung, Bergung und Absicherung waren circa 50 Kräfte von Feuerwehr, BRK, Notarzt, Straßenmeisterei und Polizei beteiligt.