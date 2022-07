Unfall auf Baustelle in Bad Tölz - Bauarbeiter stürzt sieben Meter in die Tiefe

Von: Viktoria Gray

Teilen

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Bad Tölz - Am Mittwoch (27. Juli) ereignete sich ein Betriebsunfall auf einer Baustelle am Weingarten in Bad Tölz. Ein Bauarbeiter stürzte sieben Meter in die Tiefe.

Wie die Polizeiinspektion Bad Tölz mitteilt, kam es am Mittwoch zu einem schweren Betriebsunfall. Zuvor deckten wohl mehrere Bauarbeiter einer slowenischen und einer deutschen Baufirma aus Falkenberg ein Erdgeschoss mit einer Folie ab.

Dabei wurde laut Mitteilung auch ein leerer Treppenhausschacht abgedeckt. Dies entpuppte sich als gefährliche Falle. Denn als es daran ging, die Fertigwand zu setzen, stieg ein 48-jähriger Slowene aus Maribor auf die gelegte Folie über dem Treppenhausschacht. Diese riss und der Slowene stürzte sieben Meter auf den Boden des Untergeschosses. „Der Arbeiter erlitt schwerere Verletzungen, musste mittels eines Baukrans geborgen werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau verbracht“, heißt es von der Polizei.

Die Berufsgenossenschaft wurde laut Polizei umgehend über den Vorfall informiert.