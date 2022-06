Unfall auf der B 13: Tölzerin wird im Auto eingeklemmt, ihr Hund stirbt

Ein Unfall bei Reichersbeuern fordert zwei Schwerverletzte. Die Feuerwehren aus Bad Tölz und Reichersbeuern waren knapp zwei Stunden im Einsatz. © Feuerwehr Bad Tölz

Reichersbeuern - Am Freitag hat es auf der B13 bei Reichersbeuern gekracht. Eine 75-Jährige aus Bad Tölz wendete plötzlich auf der B 13, ohne auf den Verkehr zu achten.

Der Unfall passierte am Freitagabend (10. Juni) gegen 17.40 Uhr, als die 75-jährige Tölzerin 400 Meter nach der Abzweigung zur Kreisstraße 13 mit ihrem VW Polo am rechten Fahrbahnrand der B 13 in Fahrtrichtung Holzkirchen stand. Nach Angaben der Polizei wendete sie plötzlich.

Ein 31-Jähriger aus Sachsenkam, der ebenfalls in Richtung Holzkirchen unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in den Pkw. Beide Fahrer verletzten sich schwer.

31-jähriger Sachsenkamer erleidet Hals-Wirbel-Schleudertrauma

Die Tölzerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt Knochenbrüche und wurde mit dem Hubschrauber in die Unfallklinik Murnau geflogen. Der Sachsenkammer erlitt Schnittwunden am Unterarm und ein Hals-Wirbel-Schleudertrauma und kam in das Krankenhaus Agatharied.

Im Wagen der Tölzerin befand sich ein Hund, der durch den Aufprall aus dem Auto geschleudert wurde und noch an der Unfallstell verstarb. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 17.000 Euro. Die Feuerwehr sperrte die B13 für drei Stunden komplett. dwe