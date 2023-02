Unfall auf der B11 am Walchensee: Fahrerin erheblich verletzt

Von: Andreas Baar

Unfall auf der B11 am Walchensee: Der Wagen war gegen eine Steinsäule geprallt. © Wasserwacht Walchensee

Kochel - Eine erheblich verletzte Autofahrerin: Das ist die Bilanz eines Unfall am Samstag (4. Februar) auf der B11 am Walchensee.

Zu dem folgenschweren Unfall kam es am Samstag (4. Februar) gegen 9.15 Uhr auf der Bundesstraße 11 zwischen Walchensee und Urfeld. Eine 60-jährige Frau aus Garmisch-Partenkirchen war laut Polizei mit einem Suzuki in Richtung Kochel unterwegs und geriet auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Ihr Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinsäule des dortigen Geländers am Seeufer. Dabei wurde die Fahrerin „erheblich verletzt“ und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Penzberg gebracht werden, so Steffen Wiedemann, Dienstellenleiter der Polizeistation Kochel. Der schwer beschädigte Wagen (Schaden in Höhe von circa 8000 Euro) wurde abgeschleppt.

Neben der Feuerwehr Walchensee, die mit zwei Einsatzfahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort war, wurden erste Maßnahmen durch die First Responder der Wasserwacht Walchensee getroffen.