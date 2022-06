Unfall auf der B11 am Walchensee: Zwei Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Von: Andreas Baar

Teilen

Der Unfall ereignete sich im Walchenseer Ortsteil Lobesau (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa

Walchensee - Keine Verletzten, aber ein hoher Schaden: Am Sonntag (5. Juni) kam es auf der B11 am Walchensee zu einem Unfall.

Der Unfall ereignete sich gegen am Sonntag (5. Juni) gegen 17 Uhr auf der B11 im Bereich des Walchenseer Ortsteils Lobesau. Ein 47-jähriger Münchner wollte mit seinem VW-Bus T4 in einer Seitenbucht wenden. Dabei musste er den Radius aufgrund einer Fehleinschätzung des Abstands enger ziehen als geplant, so Steffen Wiedemann, Dienststellenleiter der Polizeistation Kochel. Dabei kam die Front des VW wieder auf die Fahrbahn, wo ein 68-jähriger Mann aus Weiden mit seinem Mazda in gleicher Richtung fahrend den Münchner passieren wollte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde zum Glück niemand verletzt. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von circa 5000 Euro, während der Schaden am Mazda mit rund 7500 Euro veranschlagt wird. Beide Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.