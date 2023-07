Unfall auf der B472 bei Bichl: Motorradfahrer (61) schwer verletzt

Autofahrer (78) übersah wohl Biker

Von Andreas Baar schließen

Bichl - Bei einem Unfall auf der B472 bei Bichl wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ein Autofahrer hatte beim Abbiegen wohl den Biker übersehen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag (2. Juli) gegen 17 Uhr. Ein 78-jähriger Tölzer wollte mit seinem Pkw VW aus Richtung Bad Tölz kommend an der Abzweigung der B472 nach links in die B11 Richtung Benediktbeuern abbiegen. Dabei übersah der Mann laut Polizei offenbar einen aus Richtung Urthal herannahenden 61-jährigen Motorradfahrer aus Gräfelfing, der geradeaus Richtung Tölz weiterfahren wollte. Der Biker konnte zwar mit seiner BMW noch eine Vollbremsung vornehmen, allerdings war der Zusammenprall mit dem abbiegenden Pkw nicht mehr vermeidbar.

Beim Sturz zog sich der Gräfelfinger schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Bad Tölz gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Während laut Polizei am VW ein Sachschaden von circa 8000 Euro festgestellt wurde, ist an dem Motorrad ein Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro anzusetzen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Neben zwei Rettungswagen und einer Notärztin waren auch zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr Bichl mit zwei Fahrzeugen zur Unterstützung bei Bergung und Verkehrssicherung vor Ort.