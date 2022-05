Unfall bei Bad Heilbrunn: Anhänger voller Steine prallt gegen Auto

Von: Andreas Baar

Teilen

Der Unfall ereignete sich auf der B11 zwischen Langau und Kiensee (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa

Bad Heilbrunn - Keine Verletzten, aber ein hoher Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls auf der B11 bei Bad Heilbrunn.

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag (28. Mai) auf der Bundesstraße B11. Ein 19-jähriger Bad Heilbrunner fuhr mit seinem SUV von Langau kommend in Richtung Kiensee. In einem Anhänger hatte der 19-Jährige laut Polizei größere Natursteine geladen, diese aber jedoch nicht vorschriftsmäßig gesichert. Der Hänger geriet ins Schlingern und auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Skoda, gesteuert von einer 58-jährigen Wackersbergerin. Die Frau kam mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Waldstück zum Stehen. Nach dem Anprall schleuderte es den Anhänger zurück. Das Gefährt stieß noch gegen das Zugfahrzeug und beschädigte dieses ebenfalls. Die Steine verteilten sich über die Fahrbahn und beschädigten noch die Teerdecke. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei insgesamt auf etwa 27.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Stand blieb die Frau bei dem Unfall unverletzt.