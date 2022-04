Unfall in Bad Heilbrunn: 18-Jähriger knallt mit Golf frontal gegen Baum

Von: Max Müller

Teilen

Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro. © Julia Boecken

Bad Heilbrunn – Ein 18-jähriger Bad Heilbrunner knallte mit seinem VW Golf frontal gegen einen Baum. Der Fahrer musste ins Krankenhaus, der Wagen musste abgeschleppt werden.

Ein 18-jähriger Bad Heilbrunner fuhr vergangenen Montag (25. April) mit seinem VW Golf auf der Verbindungsstraße Karpfsee-Nantesbuch. Gegen 7 Uhr morgens kam er laut Polizei auf der nassen Fahrbahn – aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit – links von der Fahrbahn ab. Der Golf knallte frontal gegen eine Baum.

Der 18-jährige Fahrer erlitt durch den Aufprall einen Schlüsselbeinbruch sowie mehrere Prellungen und musste in das Unfallkrankenhaus (UKM) nach Murnau gebracht werden. Der Golf war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und wurde abgeschleppt. Laut Polizei entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 2500 Euro am Wagen und ein Flurschaden von etwa 500 Euro. Die Feuerwehr Karpfsee war bei dem Unfall mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort.