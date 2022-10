Unfall in Walchensee: Auto erschreckt Bikerin, sie prallt gegen einen Baum

Von: Andreas Baar

Die 25-Jährige wurde nach dem Unfall auf der Bundesstraße in Walchensee in das UKM nach Murnau geflogen (Symbolbild). © PantherMedia/Anna_Om

Walchensee - Nächster Motorradunfall auf der Kesselbergstrecke: Ein entgegenkommendes Auto erschreckt eine Bikerin in Walchensee. Sie prallt gegen einen Baum.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch (5. Oktober) gegen 14.50 Uhr auf der B11 in Walchensee. Eine 25-Jährige aus Kirchseeon fuhr mit ihrer Yamaha ortsauswärts in südlicher Richtung. In der dortigen Linkskurve kam der Motorradfahrerin ein Pkw entgegen, der laut Polizei „ziemlich an die Mittellinie heranfuhr und ihr somit recht nahe kam“. Die Kirchseeonerin erschrak und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie mit einem Baum kollidierte. Die Bikerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Der Sachschaden am Motorrad beträgt circa 4000 Euro. Zeugen, die Angaben zum entgegenkommenden Pkw machen können oder den Unfall beobachten haben, sollen sich unter der Telefonnummer 08041/76106-273 an die Polizei in Kochel wenden.