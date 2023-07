Unfall mit fünf Verletzten in Bad Tölz - St 2072 eine Stunde gesperrt

Von: Daniel Wegscheider

Rund eine Stunde war die St 2072 bei Bad Tölz gesperrt. Bei einem Unfall haben sich fünf Menschen verletzt. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bad Tölz – Am Montagnachmittag hat es auf der Staatsstraße 2072 zwischen Bad Tölz und Einöd auf Höhe Walgerfranz gekracht – bei dem Verkehrsunfall verletzten sich fünf Personen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignet sich der Verkehrsunfall am Montag, 3. Juli, gegen 15.30 Uhr. Eine 50-Jährige aus Herrsching wollte mit ihrem VW-Bus auf die Staatsstraße Richtung Einöd auffahren. Dabei übersah sie einen von Einöd kommenden VW SUV, gelenkt von einer 38-jährigen Geretsriederin. Sie hatte Vorfahrt.

Die Verletzten kamen in die Krankenhäuser Agatharied, Bad Tölz und Murnau

Bei dem Zusammenstoß wurde die 50-jährige VW-Bus-Lenkerin mittelschwer verletzt. Sie wurde in das Krankenhaus Agatharied (Kreis Miesbach) gebracht. Auch ihre 55-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt, sie wurde in das Krankenhaus Bad Tölz eingeliefert.

Dorthin kam auch die Unfallverursacherin mit leichten Verletzungen. Im SUV der 38-Jährigen befanden sich zudem zwei weitere Personen: Eine 13-Jährige, die ebenfalls leicht verletzt in das Krankhaus Bad Tölz kam, sowie ein 37-Jähriger, der per ADAC-Hubschrauber mittelschwer verletzt in das Unfallkrankenhaus Murnau geflogen werden musste.

An den beiden Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro

Eingebunden bei der Versorgung der Verletzten und deren Transport waren fünf Rettungstransport- sowie ein Krankentransportwagen des BRK. Während der Bergung musste eine Vollsperrung der St 2072 von den Rettungskräften eingerichtet werden. Hierbei wurden die Polizeiinspektion Bad Tölz von der Feuerwehr Manhartshofen sowie dem alarmierten Straßenmeister unterstützt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wird laut Polizei beim VW Bus auf rund 15.000 Euro und beim VW SUV auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Gegen 16.20 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.