Unfallflucht auf der B11 nahe Walchensee

Von: Max Müller

Die Polizei sucht nach Zeugen zu der Unfallflucht. © Julia Böcken

Walchensee - Die Polizei Kochel sucht Zeugen zu einer Unfallflucht auf der B11 nahe Walchensee. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro.

Zwischen Einsiedl am Walchensee und Wallgau ereignete sich am Mittwoch (15. März) gegen 7 Uhr ein Streifzusammenstoß. Nach dem Unfall flüchtetet einer der Beteiligten. Ein 38-jähriger Wallgauer fuhr mit einem Lkw (Mercedes), der mit mobilen Toiletten beladen war, die B11 von Wallgau kommend Richtung Norden. Auf Höhe Obernach kam ihm laut Polizei ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw entgegen. Dieser fuhr laut dem 38-Jährigen im Kurvenbereich zu weit links, weshalb der Wallgauer einen Streifzusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Lkw-Fahrer hielt unmittelbar an, während der Unbekannte sich von der Unfallstelle entfernte. Über Schäden an dessen Fahrzeug ist nichts bekannt.

Mutmaßlich wurde bei dem Unfall niemand verletzt, heißt es im Bericht der Kochler Polizei. Am Lkw wurde der linke Außenspiegel erheblich beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei Kochel bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08041/76106-273.