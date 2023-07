Unfallflucht in Benediktbeuern: Hoher Schaden an BMW

Von: Andreas Baar

Die Polizeistation Kochel bittet um sachdienliche Hinweise auf die Unfallflucht in Benediktbeuern (Symbolbild). © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Benediktbeuern - Angefahren und abhauen: Bei einer Unfallflucht in Benediktbeuern blieb ein BMW-Fahrer auf einem hohen Schaden sitzen.

Der BMW X 3 eines Wuppertalers (55) war laut Polizei zwischen Freitagabend (7. Juli) und Samstagvormittag (8. Juli) in Benediktbeuern angefahren worden. Das Auto war an der Karl-Mindera-Straße geparkt gewesen. In diesem Zeitraum stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen den hinteren Spoiler des BMW. Denn entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit rund 4000 Euro an. Wer mit welchem Fahrzeug den Unfall verursacht hatte, sei bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Kochel unter Telefon 08041/76106273 zu wenden.