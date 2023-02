Unterkünfte gesucht: Benediktbeuern bereitet sich auf mehr Flüchtlinge vor

Von: Sandra Gerbich

Ohne Diskussion: Die ehemalige Jugendherberge „Miriam“ in Benediktbeuern soll ukrainische Frauen mit ihren Kindern aufnehmen. © Sandra Gerbich

Benediktbeuern - Die Gemeinde Benediktbeuern bereitet sich auf neue Flüchtlinge vor. Dafür braucht es aber Unterkünfte. Im Gemeinderat ging es um Standorte.

IInsgesamt 217.774 Menschen kamen im Jahr 2022 nach Deutschland, um Schutz zu suchen. Das geht aus den Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hervor. Der Unterschied zur Flüchtlingswelle 2015: Es gibt allem hierzulande kaum mehr freien Wohnraum. Dennoch muss der Landkreis den Druck von oben an die Gemeinden weitergeben, Quoten zu erfüllen. Benediktbeuern beherbergt nach dem Verteilungsschlüssel 44 Menschen zu wenig. Der Kontroverse im Gemeinderat folgten vier Vorschläge zur Unterbringung.

Situation „mehr als bedrückend“

„Die Situation ist mehr als bedrückend“, und ein Ende des Flüchtlingsstroms sei nicht absehbar, leitete Toni Ortlieb die Diskussion ein. Und um es gleich klarzustellen, schob der Bürgermeister nach: „Wenn wir nicht aktiv steuern, werden wir gesteuert“, bedeute soviel wie: „Wenn wir dem Landratsamt nicht umgehend Standorte liefern, könnte es sein, dass in Kürze unsere Turnhalle belegt wird.“ Ein Vorschlag, dem fraktionsübergreifend widersprochen wurde.



Zu wenig Flüchtlinge

Prekär ist die Situation in Benediktbeuern vor allem deswegen, weil die Gemeinde derzeit laut Verteilungsschlüssel 44 Flüchtlinge zu wenig beherbergt. Ebenso erfüllt die Nachbargemeinde Bichl mit minus 41 die Quote nicht. Aktuell leben im Klosterdorf zwei Asylbewerber und 34 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. In gesamten Landkreis sind derzeit insgesamt 883 Geflüchtete untergebracht.

In ehemaliger Jugendherberge

Unumstößlich ist laut Ortlieb die Unterbringung von bis zu zwölf Menschen im Dachgeschoss der ehemaligen Jugendherberge „Miriam“. Mit Rücksicht auf die dort lebenden Don-Bosco-Schwestern und den Kindergartenbetrieb sollen dort keine „alleinreisenden“ Männer, sondern nur ukrainische Frauen mit ihren Kindern untergebracht werden. Rudi Mühlhans (Freie Bürgerliste Miteinander) lehnte die Einschränkung als „diskriminierend und nicht akzeptabel“ ab.

Ratskollegin Sandra Rauchenberger (Freie Bürgerliste Miteinander) schlug vor, im Ort nach Privatunterkünften zu fragen. Mühlhans konterte: „Die Bereitschaft der Menschen hierzulande, ukrainische Flüchtlinge unterzubringen, lässt sich nicht auf andere Nationalitäten übertragen.“ Ortlieb bestätigte daraufhin, dass die erwarteten Flüchtlinge vor allem aus dem arabischen Raum, speziell Syrien und der Türkei, stammen werden.

Platz für bis zu 25 Container nötig

Der Gemeinderat rang in langer Diskussion um mögliche Standorte für 20 bis 25 Container, „denn Wohnungen oder Häuser stehen schlichtweg nicht mal für Einheimische zur Verfügung“, so Hans- Otto Pielmeier (CSU/Benediktbeurer Mitte). Pielmeier sprach sich aus selbigem Grund vehement dagegen aus, das Grundstück des ehemaligen Gemeindehauses an der Benediktusstraße als vierten möglichen Standort herzugeben. „Diese Fläche sollten wir unbedingt für die Bebauung durch Einheimische offenhalten.“



Favorisierter Standort: In Kürze könnten hinter der Flussmeisterstelle 20 bis 25 Container für etwa 50 Geflüchtete stehen. © Sandra Gerbich

Freie Wiese wird favorisiert

Die erste Wahl fiel auf die freie Wiese an der Meichelbeckstraße hinter der Flussmeisterstelle. Einstimmig priorisierte das Gremium diesen Standort. Alternativ entschied sich der Gemeinderat für eine derzeit als Parkplatz genutzte Kiesfläche im Gewerbegebiet am Mondscheinweg. Die Frage, wo dann die Arbeitnehmer des Gewerbegebiets ihre Fahrzeuge abstellen sollen, blieb unbeantwortet. Gegen den Wohnmobilstellplatz am Alpenwarmbad sprach sich der Bürgermeister aus. „Unser Dorf lebt vom Tourismus“, so Ortlieb. Sollten hier Container aufgestellt werden, stünde der Platz während der geplanten Mietdauer von fünf Jahren nicht zur Verfügung. Egal, für welchen Standort sich der Landkreis entscheidet: In jedem Fall werden die Container von einem zwei Meter hohen Zaun umschlossen werden, Sicherheitspersonal soll das Gelände bewachen, informierte der Rathauschef. Mühlhans lehnte den Zaun als „Symbol der Abschottung“ ab.

Kritik vom Bürgermeister

Finanziert würden die Unterkünfte vom Landkreis. „Alternativ stellt die Gemeinde die Container auf, die wir dann vermieten“, klärte Bürgermeister Ortlieb später im Gespräch mit der Rundschau auf. Auf Nachfrage ließ er es auch an Kritik nicht mangeln. „An uns wird vor allem die große Aufgabe hängenbleiben, die Menschen zu integrieren und im Umfeld gut unterzubringen.“ Die Appelle nach Brüssel sowie an Land und Bund würden nicht gehört.

Darüber hinaus verschärfe sich sein Eindruck, dass – mit erhobenem Zeigefinger auf Politik und Medien – „aus Angst, in eine politisch äußere Ecke zu geraten, lieber Probleme vor Ort unter den Tisch gekehrt werden.“ Man hole die Bürger hierzulande mit ihren Sorgen nicht mehr ab, sondern laufe wissentlich in Gefahr, sie zu verlieren, so Ortlieb gegenüber der Rundschau.