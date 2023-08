Unwetter am Jochberg: Weiderinder flüchten unter Baum, dann kam der Blitz

Von: Andreas Baar

Die Tiere hatten in einer Siebener-Gruppe Schutz unter einem einzeln stehenden Baum gesucht - in den dann der Blitz einschlug (Symbolbild). © panthermedia/Daniel Loretto

Kochel - Vier Rinder sind am Jochberg Opfer eines Unwetters geworden. Die Tiere wurden vom Blitz getroffen. Leichtsinnig: Auch Wanderer waren unterwegs.

Das Unwetter am Sonntag (30. Juli) hatte auch den Bereich Jachenau-Jochberg nicht verschont. Infolge eines Blitzeinschlages waren am Nachmittag zwischen Jocheralm und dem Gipfel des Jochbergs vier Rinder verendet. Das berichtet die Polizei. Die Tiere hatten gegen 15 Uhr in einer Siebener-Gruppe Schutz unter einem einzeln stehenden Baum gesucht. Just in diesem schlug dann der Blitz ein. Einige der schwer verletzten Tiere stürzten das abschüssige Gelände hinunter und konnten später von den Landwirten nur noch tot geborgen werden.

Leichtinnige Wanderer

Das unbeständige Wetter hatte laut Polizei auch Wanderer nicht davon abhalten können, den beliebten und stark frequentierten Wanderweg zu begehen. Der exponierte und am Wanderweg gelegene Baum wird daher bei starkem Regen auch gerne als Schutz von den Wanderern aufgesucht. Weil sich hier aber zuvor schon die Tiere eingefunden hatten, war kein Mensch von dem einschlagenden Blitz betroffen worden. Trotz der Ankündigung heftiger Unwetter im Wetterbericht, „hatten sich unvernünftigerweise noch sehr viele Menschen am Berg befunden und sich dadurch unnötig in Gefahr gebracht“, heißt es von der Polizeistation Kochel.