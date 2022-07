Viel Vandalismus: Von wegen stille Örtchen in Kochel

Von: Christine Weikert

Teilen

So sauber und ordentlich sind die stillen Örtchen meist nur nach dem Reinigungseinsatz des Bauhofs. © Christine Weikert

Kochel - Die mobilen Toiletten an Wanderparkplätzen und Badestellen sorgen für Ärger in Kochel.

Im Gemeindegebiet Kochel sind viele Ausflügler unterwegs. Naturgemäß verspürt der Mensch nach einer gewissen Zeit ein dringendes Bedürfnis, weshalb die Zwei-Seen-Gemeinde an vielen Wanderparkplätzen und Badeplätzen mobile Toilettenhäuschen aufgestellt hat. Aber an die Regel „Verlasse diesen Ort so, wie du ihn vorfinden möchtest“, hält sich dabei nicht jeder Benutzer. Immer wieder werden Fälle von Vandalismus festgestellt oder gemeldet.

Böse Zuschriften ans Rathaus

Wie Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU) vor kurzem berichtete, erhält das Rathaus immer wieder Zuschriften. „Teils in sehr unangenehmer und unpassender Wortwahl“, in denen der Zustand der öffentlichen Toiletten angeprangert wird, so der Bürgermeister. „Das ärgert mich wirklich“, erklärte Holz. Schließlich seien es nicht die Mitarbeiter der Gemeinde, die „Seifenspender herunterreißen, mit Klopapier die Toiletten verstopfen, sich die Hände aber an den Kabinenwänden abwischen oder so lange auf der Kloschüssel herumhüpfen, bis diese aus der Verankerung reißt.“



Tägliche „Sauereien“

Vielmehr müssten Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs oder der beauftragten Unternehmen tagtäglich diese „Sauereien“ aufräumen und die Einrichtungen wieder instand setzen. „Man muss uns also nicht als ‚Volldeppen‘ oder ‚Idioten‘ bezeichnen, wenn offensichtlich selbige wenige Minuten, bevor der E-Mail-Schreiber die Kabine betritt, darin gewütet haben“, stellte Kochels Rathauschef klar. Die Gemeindemitarbeiter sorgten mindestens ein Mal am Tag für die Sauberkeit der mobilen Toiletten, da fände er es „ziemlich daneben“, wenn diese dann auch noch beschimpft würden, so Holz.