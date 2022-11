Vorstandschaft des VdK-Kreisverbands nach Neuwahlen nahezu unverändert

Teilen

Neue VdK-Kreisverbandsvorstandschaft: (v.l.) Gerd Kalthoff (Vertreter der jüngeren Generation), Ulrike Mascher (Landesvorsitzende), Markus Ertl, Siegfried Gerg (beide Beisitzer), Johanna Waldherr (Kassier), Marianne Estner (Kreisvorsitzende), Hans Humer (Beisitzer), Maria Klein (Stellvertretende Vorsitzende), Thomas Leibe (Beisitzer), Kristian Müller (Kreisgeschäftsführer) und Robert Otto (Bezirksgeschäftsführer). © Hans Demmel

Lenggries – Delegierte von den 28 Ortsverbänden des VdK-Kreisverbands Bad Tölz-Wolfratshausen-Miesbach beteiligten sich am Verbandstag im Arabella-Brauneck-Hotel in Lenggries. Auf der Agenda: die Neuwahl.

Bevor es so weit war begrüßte die Kreisvorsitzende Marianne Estner die Delegierten und bedankte sich für den engagierten Einsatz: „Der VdK genießt durch diese Arbeit vor Ort ein großes Vertrauen in der Bevölkerung. Ohne Ortsverbände gäbe es keine Mitglieder und ohne Mitglieder keinen VdK.“ Ganz besonders freute sich Estner, Ulrike Mascher begrüßen zu dürfen.

Die Landesvorsitzende informierte die Anwesenden in einem ausführlichen Grußwort. Besonderes Lob erhielt Kreisgeschäftsführer Kristian Müller durch den Applaus der Teilnehmer, als er den Geschäftsbericht vorstellte. Der Zuwachs im Zeitraum von 2017 bis 2022 von 2.233 Mitgliedern wurde als ganz besonders erfreulich hervorgehoben. 2021 wurde sogar die Schallmauer von 12.000 Mitglieder durchbrochen.



Mit Blick auf Die Nachzahlungen aus Anträgen, Rechtsmittel- und Rechtsbehelfsverfahren konnten im gleichen Zeitraum 6.373.498 Euro bei 26.790 Beratungen erzielt werden. Allein in diesem Jahr sind es bereits 1.332.892 Euro. Die Vorteile der Anträge auf einen höheren Grad der Schwerbehinderung sind laut Kassier nicht eingerechnet, da dies in Zahlen nicht festlegbar ist.



Vor Fusionen konnten einige Ortsverbände bewahrt werden, freute sich Estner weiter. In sieben Ortsverbänden konnte nach intensiver und aufwendiger Suche der Kreisvorsitzenden geeignete Personen gewonnen werden, die zu neuen Vorsitzenden gewählt wurden. Estner: „Ein ganz wichtige Punkt in der Aufgabe des Kreisvorstandes.“ Auch die Haussammlung „Helft Wunden heilen“ durch die Ortsverbände war erfolgreich. „Der Kreisverband steht in der Statistik an der oberen Spitze in Oberbayern“, sagte Estner.



Die von den Mitgliedern beliebte jährliche Kulturveranstaltung im Miesbacher „Waitzinger Keller“ konnte, bis auf 2021, durchgeführt werden. Auch in Zukunft wird es die Veranstaltung geben. Im Jahr 2023 steht die „Verkaufte Braut“ auf dem Programm. Für viele einsame oder durch ein Handicap behinderte Menschen ist dies ein Höhepunkt im Jahreslauf. Die Außensprechstunde in Miesbach kann dank der Initiative von Estner sowie der Kreissparkasse, die einen Raum zur Verfügung stellt, weiterhin durchgeführt werden.



Bei den Neuwahlen, die Bezirksgeschäftsführer Robert Otto durchführte, wurde Marianne Estner als Vorsitzende im Amt bestätigt. Die bisherige Vorstandschaft und auch die Landesvorsitzende Ulrike Mascher bekamen von der alten und neuen Kreisvorsitzenden, angesichts der steigenden Lebensmittelpreis, schöne Nudelsträuße als Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Hans Demmel