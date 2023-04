Nach langer Suche: VdK-Ortsverband Tölzer Land stellt neuen Vorstand auf

Von: Daniel Wegscheider

Neue Vorstandschaft des VdK-Ortsverbandes Tölzer Land: (v.l.) Vorsitzende Ruth Kunzmann, Kreisvorsitzende Marianne Estner, Vize-Vorsitzender Georg Lettner, Kassiererin Erika Goergens, Schriftführerin Christiane Siemann, Beisitzer Hertha Pecha, Gretl Morbitzer, Theresia Streit, Ute Reuter sowie (vorne Mitte) Michael Montag (Vertreter der jüngeren Generation). © VdK

Bad Tölz - Der größte Ortsverband der VdK-Kreisgruppe Bad Tölz-Wolfratshausen/Miesbach mit 1.661 Mitgliedern hat nun wieder eine Führungsriege. Zudem änderte er seinen Namen von „Bad Tölz“ in „Tölzer Land“.

Nachdem im Oktober 2021 die komplette Vorstandschaft des VdK-Ortsverbandes Bad Tölz zurücktrat, stand die soziale Institution vor einer großen Aufgabe. „Ebenso die Verwaltung, denn es mussten die Geschäfte des Ortsverbandes von der Kreisgeschäftsstelle neben dem Tagesgeschäft erledigt werden, und das ist bei einem Ortsverband dieser Größe viel Arbeit“, berichtet Kreisvorsitzende Marianne Estner.

„Ortsverbände ohne Vorstandschaft sind für die Kreisvorstandschaft eine große Herausforderung“, erklärt Estner: „Denn es müssen geeignete Leute gefunden werden, die den Ortsverband und die Mitglieder zuverlässig weiter betreuen.“ So begann mit einem Brandbrief an alle Mitglieder und einem Presseaufruf eine intensive Suche nach neuen aktiven Leuten, die den Ortsverband Bad Tölz wieder aufleben lassen sollten, um die gewohnten Aktivitäten des Sozialverbandes zu organisieren.

Wie Estner weiter berichtet, hatten sich die ehemalige VdK-Ortsvorsitzende Hertha Pecha und die Kreiskassiererin Johanna Waldherr mit dieser Aufgabe befasst und waren damit erfolgreich. Vergangenen Herbst konnte Ruth Kunzmann von den Kreisvorsitzenden zur kommissarischen Ortsvorsitzenden ernannt werden. „In ihr haben wir eine engagierte und zuverlässige ehrenamtliche Mitarbeiterin gefunden“, betont Estner.



Somit waren die Veranstaltungen für die Mitglieder wieder gesichert. Es gab wieder eine Weihnachtsfeier, Kaffeenachmittage und Kunzmann organisierte sogar einen Vortrag der Kriminalpolizei über Betrüger, die an Haustüren oder am Telefon Senioren um ihr Bargeld oder Wertgegenstände bringen wollen.



Kunzmann suchte zudem engagierte, ehrenamtliche Leute. Und so konnte für die Region Bad Tölz Ende Februar endlich eine Vorstandschaft mit neun Leuten aufgestellt und gewählt werden, die den Sozialverband in eine sichere Zukunft führen will.



Übrigens: Um auch die umliegenden Ortschaften der Kreisstadt in den Namen miteinzubeziehen, benannte sich der VdK-Ortsverband Bad Tölz in „Tölzer Land“ um.