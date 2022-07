Soby-Logo zeigt Tölzer Wahrzeichen

Veranstaltungslogo für Special Olympics Winterspiele 2023 in Bad Tölz enthüllt

Von: Viktoria Gray

Präsentieren das Logo der Winterspiele 2023 auf dem Kalvarienberg in Bad Tölz: Ralph Merz und Paula Bönte. © Soby

Bad Tölz – Bekanntermaßen finden die Special Olympics (Soby) Winterspiele Bayern 2023 in der Kreisstadt Bad Tölz statt. Nun veröffentlichte der Veranstalter das offizielle Logo dazu.

Mit Paula Bönte und Ralph Merz konnten zwei Special Olympics Sportler aus dem Isarwinkel den ersten Blick auf das Veranstaltungslogo werfen, wie Soby-Sprecher Sebastian Stuhlinger jüngst in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Dabei würde das Logo der bayerischen Winterspiele für Menschen mit geistiger Behinderung regionale Elemente aus Bad Tölz mit dem Wintersport in der Region verbinden. „Das Logo wird das positive und fröhliche Erscheinungsbild der Wintersportveranstaltung entscheidend prägen“, schreibt Stuhlinger.

Sportler sind begeistert vom Soby-Logo

Paula Bönte, Schülerin der Von-Rothmund-Schule in Bad Tölz, gefällt das Logo sehr gut: „Es ist richtig toll geworden. Man erkennt viele Wahrzeichen von Bad Tölz. Ich denke, dass das vielen Bürgern sehr gut gefallen wird.“ Die begeisterte Wintersportlerin ist auf den Alpinskiern zu Hause. Bei den Winterspielen 2023 möchte sie in ihrer Sportart Ski Alpin an den Start gehen.



Auch der Kletterer Ralph Merz verbindet mit dem Logo schon jetzt große Vorfreude auf die Winterspiele. „Ich finde es großartig, dass die Winterspiele hier in Bad Tölz stattfinden. Das Logo passt perfekt zur Veranstaltung“, findet er.

Bei den Winterspielen wird Merz im Klettern antreten. „Für mich wird das ein Heimspiel, bei dem ich besonders motiviert bin. Ich trainiere schon eifrig und hoffe, dass ich bis zu den Winterspielen topfit bin.“

Schon beim ersten Blick auf das Logo bekommt man gute Laune

Auch von Tölz´ Bürgermeister Ingo Mehner gab es nur Lob für das Logo: „Schon beim ersten Blick auf das Logo bekommt man gute Laune: Der Entwurf zeigt markante Wahrzeichen unserer Stadt und vermittelt positive Leichtigkeit. Damit wollen wir bei den Sportlern, ihren Begleitern, bei Tölzern und allen Gästen die Vorfreude auf fröhliche Winterspiele wecken.“

Soby-Logo zeigt Tölzer Wahrzeichen



Neben dem Wittelsbacher Löwen, der das Stadtwappen von Bad Tölz ziert, enthält das Logo die Silhouetten der Heilig-Kreuz-Kirche auf dem Kalvarienberg und der Marktstraße.

Erwin Horak, Präsident von Soby: „Das Logo der Winterspiele ist nicht nur das zentrale Symbol der Veranstaltung. Mit dem neuen Design haben wir auch die Gelegenheit genutzt, etwas Abwechslung in unser Erscheinungsbild zu bringen.“

Die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, übernimmt die Schirmherrschaft für die Special Olympics Winterspiele.

Die Special Olympics Winterspiele Bayern finden vom 23. bis 26. Januar 2023 in Bad Tölz statt. Bei den Winterspielen für Menschen mit geistiger Behinderung werden bis zu 700 Athleten und rund 1.300 Gesamtteilnehmende erwartet. An vier Veranstaltungstagen finden Wettbewerbe in zehn Sportarten und ein Rahmenprogramm statt. Die Soby-Winterspiele 2023 Bad Tölz sind Anerkennungswettbewerb für die Nationalen Winterspiele von Special Olympics Deutschland im Jahr 2024.