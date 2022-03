Sanierung sei möglich

„Verdi-Heim“ in Kochel: Abriss soll mit Petition verhindert werden

Von: Christine Weikert

Teilen

Der Abriss des ehemaligen „Verdi-Heims“ hatte schon begonnen, war unterbrochen worden und kann nun weitergehen. © Christine Weikert

Kochel – Nächste Runde im Kampf um den Erhalt des Verdi-Heims in Kochel: Ein Architekt und eine Bürgerin haben eine Petition gegen den Abriss im Landtag eingereicht.

Architekturliebhabern mag der Anblick der Ruine am Kochelsee-Ufer schwerfallen. Verglichen mit den Fotos aus den 1930er-Jahren, als das modern geschwungene Gebäude mit seiner Aussichtsterrasse, umgeben von Grünanlagen und einer Badeanstalt bewundernde Blicke auf sich zog, bietet sich heute ein trauriges Bild.

Doch nach dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) sprach sich vor kurzem auch der Landesdenkmalrat gegen eine Unterschutzstellung des von Emil Freymuth entworfenen Ferienheims für Arbeiter und Angestellte aus. Nun wurde beim Bayerischen Landtag eine Petition zur Rettung des historischen Bauwerks eingereicht.

Petition ist verfasst

Der Weilheimer Architekt Heiko Folkerts, in Kochel seit seinem Engagement für das ehemalige Verstärkeramt bekannt, und die Kochlerin Almut Büttner-Warga haben die Petition verfasst und mit der Bitte um „sofortige aufschiebende Wirkung“ an den Landtag geschickt. In dem Schriftwerk bezeichnet Folkerts das einstige Ferienheim als „eines der letzten frühen Zeugnisse der Klassischen Moderne und der vom Bauhaus geprägten sozialen Wohnbauten in Bayern.“

Vom ehemaligen Verstärkeramt ist nichts mehr zu sehen. © Christine Weikert

Der Einfluss von Emil Freymuth

Emil Freymuth sei „einer der virtuosesten, begabtesten und vielseitigsten Architekten der Moderne in Bayern“ gewesen und habe nachhaltig die Münchner Architekturschule und das Bauen im „Blauen Land“ beeinflusst.



Die Petition wird von sechs Architektur- und Kunsthistorikern unterstützt – darunter der emeritierte Professor Winfried Nerdinger, ehemaliger Direktor des Architekturmuseums der TU München. Laut Folkerts hatte sich Nerdinger als Mitglied des Landesdenkmalrats vehement für die Unterschutzstellung des Bauwerks eingesetzt, im Gremium aber keine Mehrheit gefunden.

Dass das Gebäude nicht längst zum Baudenkmal erklärt wurde, hält Folkerts für ein Versäumnis des Landesamts für Denkmalpflege. „Trotz intensiver Medienberichte, zahlreicher Denkmalanträge der Bürger, des Kreisbaumeisters, Professor Florian Naglers von der TU München und des Denkmalnetzes wurde die Unterschutzstellung durch das BLfD jahrzehntelang blockiert und der innere Verfall des Gebäudes durch die fehlende Dachsanierung extrem beschleunigt“, kritisiert er.

Lesen Sie auch „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Drohungen des Kreml bereiten Finnland und Schweden Sorge. Die Nato würde die „Schnellspur“ für die Skandinavier öffnen - doch es geht um eine historische Entscheidung. „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen

Sanierung sei möglich

Zugleich hält der Architekt das Bauwerk trotz großer Deckenzerstörungen und teilweiser Fäulnis der Holzbalkendecken noch für sanierbar. Das Ziegelmauerwerk sei in einem „guten, soliden Zustand“, die Grundrisse weitgehend original erhalten, alles andere könne man denkmalgerecht instandsetzen und anhand historischer Fotos rekonstruieren, so Folkerts.



Von Seiten des Tölzer Landratsamts erhielt der Grundeigentümer, ein Bauträger aus Gauting, für die Beseitigung des Gebäudes inzwischen grünes Licht. „Der Landesdenkmalrat hat das Areal als für nicht schützenswert eingestuft, die Abbrucharbeiten dürfen fortgeführt werden“, teilt die Behörde auf Anfrage mit. Die Abbrucharbeiten seien beim Kreisbauamt ordnungsgemäß angezeigt worden, eine Abbruch-Genehmigung nicht notwendig.