Verdi-Heim in Kochel: Abrissarbeiten haben wieder begonnen

Von: Christine Weikert

Die Bagger sind wieder am markanten Verdi-Heim angerollt. © Christine Weikert

Kochel – Die Bagger sind wieder angerollt: Auch eine Petition kann den Abriss des Verdi-Heims in Kochel nicht verhindern.

Im Jahr 1930 von Architekt Emil Freymuth im Bauhaus-Stil gebaut, einst Ferienheim für Arbeiter und Angestellte, unter den Nazis Gebirgsmotorsportschule, später Bildungsstätte der Gewerkschaft ÖTV/Verdi und 2011 an einen Privatmann verkauft: Das geschwungene Gebäude am Kochelsee-Ufer verfügt über eine wechselhafte Historie. Über Denkmalschutz verfügt es nicht, sein Abbruch ist daher rechtens. Auch eine in letzter Minute beim Bayerischen Landtag gestellte Petition kann dies nicht verhindern.

Zwei Mal hatte das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege die Unterschutzstellung des rund 90 Jahre alten Gebäudes abgelehnt – 2011 und abermals 2021. Ende Februar kam auch der Landesdenkmalrat zum Schluss, dass eine denkmalgerechte Sanierung angesichts der immensen Schäden für den Eigentümer finanziell unzumutbar sei. Zugleich hatte das Gremium sein Bedauern über die späte Beteiligung ausgedrückt und angedeutet, dass eine fachliche Diskussion zu einem früheren Zeitpunkt zu einem anderen Ergebnis hätte führen können.

Kritik an Denkmalbehörde

Mit einer Petition wollten der Weilheimer Architekt Heiko Folkerts und die Kochlerin Almut Büttner-Warga in letzter Minute den Abbruch verhindern. In ihrer Bittschrift betonen sie die architekturhistorische Bedeutsamkeit des Bauwerks, beklagen eine Blockadehaltung der Denkmalschutzbehörde sowie die fehlende Dachsanierung nach einem Brand im Jahr 2001, welche den Verfall des Gebäudes „extrem beschleunigt“ habe.



Baubehördlich sind die Abbrucharbeiten nicht zu beanstanden. Nachdem das Gebäude als nicht schützenswert eingestuft und der Abbruch ordnungsgemäß angezeigt worden sei, ist laut dem Tölzer Kreisbauamt keine weitere Genehmigung erforderlich.

Über die weiteren Pläne des Grundeigentümers Thomas Gerl, Immobilien-Investor aus Straubing, ist noch nichts bekannt. Der gemeindliche Flächennutzungsplan schreibt auf dem 1,4 Hektar großen Areal eine touristische Nutzung vor und erlaubt einen Hotelneubau in gleicher Kubatur des Altbestands.