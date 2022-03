Verdi-Heim in Kochel wird nicht unter Denkmalschutz gestellt

Von: Christine Weikert

Teilen

Das Verdi-Heim gleicht heute einer Ruine. © Christine Weikert

Kochel – Der Abriss des Verdi-Hauses in Kochel kann fortgesetzt werden. Das Areal wird nicht unter Denkmalschutz gestellt.

Es liegt in bester Lage, mit Blick über den Kochelsee: Das 1930 nach Entwürfen von Architekt Emil Freymuth erbaute Ferienheim für Arbeiter und Angestellte zählt zur architektonischen Moderne und erinnert mit seiner geschwungenen Form und den Fensterbändern an den Bauhaus-Stil.

Seit 20 Jahren ist das einstige architektonische Schmuckstück jedoch dem Verfall preisgegeben. Im Jahr 2011 lehnte das Landesdenkmalamt eine Unterschutzstellung des nach einem Brand stark beschädigten Gebäudes ab. Auch der Landesdenkmalrat, der sich vor kurzem mit dem Anwesen beschäftigte, kam zu keiner anderen Entscheidung. Der Abriss des Gebäudes darf demnach fortgesetzt werden.

2001 brannte es

Ende November 2001 hatte ein Dachrinnenbrand dem Gebäude schwer zugesetzt, eindringendes Wasser vergrößerte im Laufe der Jahre die Schäden. Eigentümerin der Immobilie war die Gewerkschaft ver.di, die ihre Bildungsstätte im Jahr darauf schloss. Die Gewerkschaft veranschlagte etwa 7,2 Millionen Euro für die Sanierung des Brandschadens und entschloss sich schließlich zum Verkauf des 1,4 Hektar großen Areals.

Wie der damalige stellvertretende ver.di-Vorsitzende Gerd Herzberg auf der Bundeskonferenz im September 2011 berichtete, gestaltete sich dies schwierig, da man nicht bereit sei, „die Immobilie praktisch zu verschenken, wie diverse Interessenten glaubten.“



Für angeblich drei Millionen Euro

Noch im selben Jahr wurde der Kaufvertrag von Unternehmer Bert Bleicher unterzeichnet, der unbestätigten Angaben zufolge drei Millionen Euro dafür gezahlt haben soll. Ende 2015 veräußerte Bleicher das Grundstück weiter an den Straubinger Bauträger Thomas Gerl. Der gemeindliche Bebauungsplan schreibt für das Areal eine touristische Nutzung vor. Ein Abriss des sanierungsbedürftigen Bettenhauses wäre erlaubt, ein Hotel-Neubau in gleicher Kubatur möglich.

Ende letzten Jahres begann der Grundstückseigentümer mit Abrissarbeiten am Bettenhaus. Diese wurden zunächst vom Tölzer Landratsamt gestoppt, da die Behörde die Rechtmäßigkeit der Arbeiten prüfen wollte. Ein Bauantrag liegt derzeit nicht vor. Zugleich befasste sich der Landesdenkmalrat mit dem Gebäude und einem möglichen Ensembleschutz. Am vergangenen Freitag wurde die Entscheidung des Gremiums bekannt: Das Areal wird nicht unter Denkmalschutz gestellt.

Flugblätter für Erhalt

Einen Tag später steht Heiko Folkerts mit ein paar Mitstreiterinnen im Kochler Ortskern und verteilt Flugblätter. Ja, die Schäden im Gebäudeinneren seien groß, gibt der Weilheimer Architekt zu, so seien etwa die Hälfte der Decken herausgebrochen. Das Argument, die Sanierung des Gebäudes sei finanziell nicht zumutbar, will er dennoch nicht gelten lassen.

„Es ist nicht unüblich, dass man dabei auf Höhe der Neubaukosten kommt“, sagt Folkerts. Die Außenmauer sei aber noch gut, das Gebäude architekturgeschichtlich so bedeutend, dass sich der Aufwand unbedingt lohne. Bei den Flugzetteln „Rettet das schöne Ferienheim!“ will es Folkerts nicht belassen und kündigt eine Petition beim bayerischen Landtag an. „Man muss den Druck aufrechterhalten“, betont er – schließlich habe die Entscheidung des Landesdenkmalrats nur empfehlenden Charakter.