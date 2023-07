Wie und warum der Verein Zither und Kontra traditionelle Volksmusik im Oberland wiederbelebt

Von: Daniel Wegscheider

Selbst Musiker mit Leidenschaft: Josef Müller aus Bad Tölz ist Vorsitzender des Vereins Zither und Kontra. © Verein

Bad Tölz – Josef Müller ist Musiker mit Leidenschaft. Seit zwei Jahren ist er auch Vorsitzender vom Verein Zither und Kontra. Im Interview berichtet er über Stile, Nachwuchs und Projekte.

Vor zwei Jahren haben 19 Männer und Frauen den Verein Zither und Kontra im Tölzer „Café am Wald“ aus der Taufe gehoben, um das Spiel mit traditionellen Instrumenten wiederzubeleben. Was die mittlerweile 116 Mitglieder aus 42 Orten aus ganz Bayern in der Volksmusik seitdem angeschoben haben, darüber berichtet Erster Vorsitzender Josef Müller im Gespräch.

Herr Müller, warum hat sich der Verein gegründet?

„Wir möchten was dafür tun, dass die Zither und die Kontragitarre wieder mehr gespielt werden. Denn immer weniger Menschen wollen diese Instrumente lernen.“



Warum spielen immer weniger Zither- und Kontragitarre?

„Immer wieder ist zu hören: ‚zu schwer zu erlernen‘, da hat man bei anderen Instrumenten schneller Erfolg. Das ist bedauerlich. Denn beides sind bodenständige Instrumente mit einer großen Tradition gerade bei uns im Isarwinkel: Denken Sie an die legendären Wegscheider Musikanten mit dem raßen Klang ihrer Kerschensteiner Zithern, begleitet von einer Kontragitarre. Die waren für Musiker-Generationen immer Vorbilder und haben stilbildend gewirkt.“



Wie wollen Sie dem Abwärtstrend entgegensetzen und das Spielen von traditionellen Instrumenten wieder beleben?

„Eine treibende Kraft bei uns ist der Gaißacher Zitherspieler Josef Gerg. Er hat gesagt: Das könne so nicht weitergehen. Zudem haben wir uns da etwas von unseren Musikantenfreunden am Grundlsee in der Steiermark abgeschaut. Auch bei denen sind die einheimischen Zitherspieler immer weniger geworden. Da haben sie einen Verein gegründet, der die Zither besonders den Kindern und Jugendlichen wieder nahe bringen soll - mit großem Erfolg. Gerg und ich haben gemeint: Das können wir auch.“



Eure Vereinsgeschichte ist ja noch relativ jung. Was sind denn konkrete Ziele?

„Ein Schwerpunkt sind verschiedene Veranstaltungen wie Konzerte, Vorträge und Musikseminare. Insbesondere wollen die Aus- und Fortbildung von Musikantinnen und Musikanten fördern, und das bei allen Altersgruppen, schwerpunktmäßig aber den musikalischen Nachwuchs. Wer kein Instrument hat, den unterstützen wir mit Leihinstrumenten.“



Wie viele Leihinstrumente hat ihr Verein?

„Wir haben inzwischen rund 30 Zithern und fünf Kontragitarren und kistenweise Notenblätter, inzwischen mehr als 2.600. Alles kommt von Spendern, die alte Instrumente noch vom Opa haben und auf dem Dachboden lagern.“



Bieten Sie denn auch Unterricht an?

„Ja, aber nur gemeinsam mit ausgebildeten Musiklehrern. Als Referenten haben wir auch ausgezeichnete Praktiker. Aber wir legen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit den entsprechenden Bildungseinrichtungen wie der Sing- und Musikschule Bad Tölz, der Müsikwerkstatt in Lenggries, dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege in München und dem Zentrum für Volksmusik, Literatur und Popularmusik des Bezirks Oberbayern in Bruckmühl.“



Und wie erreichen Sie die Jugend von heute?

„Ganz wichtig ist es, an die Schulen zu gehen und Zither und Kontra vorzustellen. Kinder und Jugendliche können dann die Instrumente ausprobieren. Damit kann man übrigens nicht nur traditionelle Volksmusik, sondern auch moderne Klänge erzeugen. Es kommt darauf an, zu hören, wie es klingt, selbst herumzuzupfen und einfach Spaß an der Musik zu haben. Wir waren letztes Jahr an Grundschulen und einer Realschule in der Gegend und haben weitere Schulbesuche im südlichen Oberbayern vor. Im März haben wir zwei Musikseminare in Bad Tölz mit zusammen 25 Teilnehmenden veranstaltet, eines für Zither, Gitarre und Kontragitarre und eines für Raffele. Im Herbst planen wir einen Kontragitarrentag mit Unterricht und einer Instrumentenbörse.



Herr Müller, machen Sie denn auch selber Musik?

„Und wie! Seit unserer Vereinsgründung haben wir mehrere Zither-Früh- und Dämmerschoppen veranstaltet und auch selbst gespielt, dann eine Sepperl-Musi am Josefitag und eine Rauhnachtmusi Ende Dezember. Da waren 130 Leute im Saal und haben für unseren Verein reichlich gespendet. Im Schnitt kommen rund 50 Zuhörer und Musikantinnen und Musikanten mit verschiedenen Instrumenten. Das ist auch kein Wunder. Denn Zither und Kontra machen a bärige Musi.“



Kontakt Der Verein Zither und Kontra ist per E-Mail zither-kontra@gmx.de und unter Telefon 0157/82 474476 zu erreichen. Weitere Infos gibt es online auf www.zither-kontra.de.