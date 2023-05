DAV Tölz im Aufschwung: Verein hat über 8.000 Mitglieder – Finanzen im Plus

Von: Rainer Bannier

Viele Ehrungen beim Alpenverein Sektion Bad Tölz: Es gratulierte Vorsitzender Benedikt Hirschmann (vorne r.). © Rainer Bannier

Bad Tölz –Die Sektion Tölz des Deutschen Alpenvereins (DAV) befindet sich im Aufwind.

Zur Jahrtausendwende hatte der Verein 1.800 Mitglieder und vor zehn Jahren 4.055. Aktuell sind es 8.648. Diese und andere Erfolgsgeschichten konnte die Vorstandschaft um Benedikt Hirschmann jüngst, bei der gut besuchten Jahresversammlung, im Pfarrzentrum Franzmühle präsentieren.

„Es ist viel Leben in unserer Sektion“, freute sich Hirschmann über den großen Zulauf und über die in vielen Gruppen geleistete Arbeit: Wandern und Bergsteigen, Skitouren, Mountainbiking und Sportklettern erfreuen sich wachsender Beliebtheit, wobei sich viele Angebote auch an Familien, an Kinder und Jugendliche und an Menschen mit Behinderungen richten. „Das Haus ist voll“, betonte er mit Blick auf das Kletterzentrum auf der Flinthöhe, wo sich 21 von ehrenamtlichen Übungsleitern betreute Gruppen regelmäßig treffen.

Für Klimaprojekte der Sektion engagieren sich die Naturschutzreferenten Christiane Danner und Kilian Stimm. Dabei geht es nicht nur um Ramadama-Beteiligungen, Baumpflanzungen und Aktionen für ein umweltverträgliches Verhalten in der Natur, sondern neuerdings auch um eine auf den Verein und dessen Aktivitäten bezogene, durchaus selbstkritische Emissionsbilanzierung: „Bei den 800 Veranstaltungen des Vereins im letzten Jahr sind 35 Tonnen CO2 freigesetzt worden, die hauptsächlich dem Individualverkehr zuzurechnen sind“, haben Danner und Stimm ausgerechnet. Auf der Webseite des Vereins laden sie die Mitglieder dazu ein, ihre Ideen für mehr Nachhaltigkeit im Verein einzubringen.



Gute Wege sind unser Aushängeschild

Über das Engagement von Vereinsmitgliedern zum Erhalt des alpinen Wegenetzes im Arbeitsgebiet der Sektion berichtete Wegereferent Hanspeter Mair. „Gepflegte Wege sind gelebter Naturschutz und unsere Visitenkarte“, betonte er. Intakte und gut markierte Wege hätten auch eine Lenkungsfunktion zum Schutz der unberührten Bereiche.



30 Mitglieder haben bereits ehrenamtliche Wegepatenschaften übernommen. „Wir brauchen noch mehr von Ihnen“, ermutigte Mair im Hinblick auf weitere, bislang noch nicht betreute Wanderwege die Mitglieder zum Mitmachen.



Hüttenreferent Max Nichtl stellte die neuen Wirtsleute der „Tölzer Hütte“ vor, die persönlich zugegen waren und bereits mitten in den Vorbereitungen stecken für die bevorstehende Wiedereröffnung der Hütte nach der Winterpause. „Wir wollen länger bleiben“, versicherten die Hotelfachfrau Andrea Held und der Zimmerer Benno Schödel unter dem Beifall der Mitglieder.

Max Nichtl selbst informierte über weitere erfolgte Sanierungsmaßnahmen im Sanitärbereich der Hütte und kündigte eine Modernisierung und Erweiterung der Photovoltaikanlage an. Für Max Nichtl beschloss die Versammlung dann auf Vorschlag der Vorstandschaft eine jährliche Aufwandspauschale von 840 Euro. „Was unserer Hüttenwart leistet, das geht weit über das normale Maß von ehrenamtlicher Vorstandsarbeit hinaus“, begründete Benedikt Hirschmann diesen Schritt.



Schatzmeister zeigt sich sehr zufrieden

Finanziell ist der Verein trotz der hohen Investitionen in den großen Hüttenumbau „sehr gut aufgestellt“, betonte Schatzmeister Peter Wiedemann. Das liege auch an den stark steigenden Mitgliedsbeiträgen. Von den drei Sparten Ideeller Verein, Kletterzentrum und Hütte habe 2022 nur Letzterer mit einem kleinen Minus abgeschlossen. Bei einem Gesamtetat von rund 580.000 Euro erwirtschaftete man einen Überschuss von 98.500 Euro. Für 2023 sagte Peter Wiedemann ein Plus von rund 60.000 Euro voraus. Lob gab es von ihm und vom Vorsitzenden für die Teilzeitkräfte der Geschäftsstelle, die das „kleine Unternehmen“ Alpenverein am Laufen halten. Die dabei entstehenden Personalkosten machen nur knapp 15 Prozent des Gesamtetats aus.