Viel los beim 1. Tölzer „Food-Art-Festival“ im Franziskanergarten – Faszinierende Shows

Von: Patrick Staar

Feuershow: Axel Berger als „mürrischer Professor Celsius“. © Patrick Staar

Bad Tölz – Was für eine Premiere für das Tölzer Food-Art-Festival: Die Besucher-Resonanz übertraf die kühnsten Erwartungen der Organisatoren.

Zwei Tage lang drängten sich die Menschenmassen im idyllischen Franziskanergarten – sehr zur Freude von Axel Berger, der für den künstlerischen Teil zuständig war: „Ich bin mega, mega happy, wie das rausgegangen ist.“

Kulinarisch kam an den beiden Festival-Tagen am vergangenen Wochenende wohl jeder auf seine Kosten. An den Imbissständen gab es unter anderem Pommes und Crèpes, Langos und Wok-Gerichte, Burger und Schnitzelsemmeln. Etwas zu vorsichtig hatten die Organisatoren allerdings bei der Getränke-Versorgung kalkuliert. Obwohl sich die drei jungen Frauen am Getränkestand redlich mühten, hatten sie keine Chance, all die durstigen Tölzer in einem akzeptablen Zeitraum mit Getränken zu versorgen, die Warteschlange zog sich meist durch den halben Franziskanergarten.



Spiegelballerina an Seilen: Simone Heitinga. Fotos: ps © Patrick Staar

Der Höhepunkt war die spektakuläre Show am vergangenen Samstagabend: Das Duo „Frantastica“ spazierte in Vogel-Kostümen auf Stelzen über die Bühne, Luft-Akrobatin Simone Haitinga schwebte als „Spiegelballerina“ an Seilen befestigt hoch über dem Publikum, Sebastian Schwarzenberger brillierte an der Gitarre mit überwiegend selbst komponierter fantastischer Musik, Marcus Ottschowski spielte auf dem Saiteninstrument „Kora“, während Berger als „mürrischer Doktor Celsius“ mit Feuerbällen und Feuerstangen über die Bühne wirbelte. In Summe ein atemberaubendes Spektakel. „Es ist uns gelungen, die besten Leute aus unserem Künstler-Netzwerk zusammenzuziehen“, bilanziert Berger.