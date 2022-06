Viele glückliche Kinder beim Kreisjugendwettbewerb der Wasserwacht in Tölz

„Teamgeist im Vordergrund“

Von Daniel Wegscheider schließen

Bad Tölz – Teamgeist war gefragt, als nach Corona-bedingter Pause vor Kurzem wieder ein Kreiswettbewerb für die Wasserwacht-Jugend im Landkreis stattfinden konnte.

Knapp 80 Kinder der Ortsgruppen Kochel, Bad Tölz, Sachsenkam, Lenggries und Wolfratshausen traten an vier Landstationen gegeneinander an und konnten sich im Tölzer Hallenbad beim Schwimmwettkampf messen.

Die vier Stationen umfassten die Themenbereiche Erste-Hilfe in Theorie und Praxis, Kenntnisse rund um die Wasserwacht sowie den Umgang mit Rettungsmitteln. „Dankenswerterweise hat hierfür die Tölzer Montessori-Schule ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt“, berichtete Hedvig Schmidbauer, stellvertretende Vorsitzende der Kreiswasserwacht.

Schwimmtechniken im Tölzer Schwimmbad gezeigt

Ein wichtiger Teil des Wettbewerbs fand dann im Tölzer Hallenbad statt: Dort traten die Kinder in vier Schwimmdisziplinen gegeneinander an. In Staffeln mussten sie dabei ihr Können im Umgang mit Rettungsmitteln und verschiedenen Schwimmtechniken unter Beweis stellen. Es wurde auch mit Flossen und Kleidung geschwommen sowie nach Ringen getaucht.



„Wie immer stand der Teamgeist im Vordergrund“, erklärte Schmidbauer weiter. Alle Stationen und Schwimmdisziplinen mussten nämlich in der Gruppe bewältigt werden. „Die Motivation und Begeisterung der Kinder war den ganzen Tag spürbar.“



Damit auch der Spaß nicht zu kurz kam und um die Zusammenarbeit zwischen den Rettungsorganisationen zu fördern, durften die Kinder ihr Geschick auch an einer zusätzlichen Spielstation der Tölzer Bergwacht beweisen. Hier musste ein Eimer voll Wasser auf einer Gebirgstrage durch unwegsames Gelände manövriert werden, ohne dabei Flüssigkeit zu verlieren. Gewonnen hat am Ende die Gruppe, die in der schnellsten Zeit das meiste Wasser ins Ziel gebracht hat.



Der Tag des Kreiswettbewerbs der Wasserwacht endete mit einer Siegesehrung, zu der auch Eltern und Geschwister der teilnehmenden Kinder eingeladen waren. „Freudestrahlend nahmen die Kinder ihre Medaillen entgegen“, berichtete Schmidbauer.



Siegesehrung der Wasserwacht: Kochel räumt ab

Den ersten und zweiten Platz in der Stufe I (acht bis zehn Jahre) belegten zwei Gruppen aus Kochel, gefolgt von den Ortsgruppen Lenggries und Bad Tölz. In der Stufe II (bis 13 Jahre) gewann die Ortsgruppe Bad Tölz, den zweiten und dritten Platz holten sich zwei Gruppen aus Kochel, gefolgt von der Ortsgruppe Lenggries. In der Stufe 3 (bis 16 Jahre) erkämpfte sich die Ortsgruppe Kochel den ersten Platz, dicht gefolgt von Bad Tölz, Sachsenkam, Wolfratshausen und Lenggries.



Dieses Jahr durften auch Gruppen der Stufe 4 (bis 27 Jahre) gegeneinander antreten, hier belegte die Ortsgruppe Wolfratshausen den ersten und die Ortsgruppe Tölz den zweiten Platz. Den Gesamtsieg und damit den Wanderpokal, gewann die Ortsgruppe Kochel. Schmidbauer: „Ein großes Dankeschön gilt den 45 ehrenamtlichen Helfern und Betreuern, ohne die, dieser Tag nicht möglich gewesen wäre.“