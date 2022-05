Vielfältige Kunst: Ausstellung im Stadtmuseum Bad Tölz bis 11. Juni

Teilen

Vernissage im Tölzer Stadtmuseum: Günter Unbescheid (l.) und Bernhard Kleinhenz (r.) bei ihrer Eröffnungsrede. © Roman Häusler

Bad Tölz – Der Kunstverein Tölzer Land (KVT) präsentiert seit vergangenen Freitag im Stadtmuseum Bad Tölz seine neue Ausstellung unter dem Namen „Vielfalt“.



Vielfältig sind nicht nur die rund 70 Werke, die hier zu bestaunen und zu erwerben sind, sondern auch die Aufgaben, die der KVT und der Kunstverein Lenggries bewältigen wollen. So spricht der Erste Vorsitzende des KVT, Bernhard Kleinhenz, davon, dass „Kunst ein notwendiges Element der Gesellschaft“ sei. „Viele Vereine pflegen unsere erhaltenswerten Traditionen, nur mit der Kunst hapert es in Bad Tölz und auf dem Land.“

Jugendarbeit und Kunstwanderweg am Blomberg

Um dies zu ändern, möchte Kleinhenz unter anderem „die Jugendarbeit intensivieren“ und den Kunstwanderweg am Blomberg reaktivieren, da dieser eine „in die Jahre gekommene Großbaustelle“ sei. Jede Form von Kunst solle gefördert werden, auch die Musik.



Vorsitzender des Lenggrieser Kunstvereins, Günter Unbescheid, spricht von „Vielfalt in allen Bereichen“, sei es politisch oder gesellschaftlich. „Kunst existiert immer in einem lebendigen Kontext mit dem Zeitgeschehen.“ Man brauche einen „befreiten Blick der Kunst“ und keinen, der allein den kommerziellen Aspekt im Fokus habe.

24 lokale Künstler stellen im Tölzer Stadtmuseum aus

24 lokale Kunstschaffende sind an der Ausstellung im Tölzer Stadtmuseum beteiligt – Berufskünstler und Künstler aus Berufung. So ist Julia Geist aus Starnberg hauptberuflich Bäckerin, doch widmet sie ihre Freizeit der Malerei. „Oft bin ich mit mehreren Großprojekten gleichzeitig beschäftigt“, sagt sie. „In so ein Bild fließen viele Tage an Arbeit.“ In den oft abstrakten Bildern der Ausstellung „dienen Farben als Gefühlsvermittler“. Ihren Namen bekommen die Bilder bei Geist stets zum Schluss. „Das erste, was einem beim Betrachten in den Sinn kommt, ist meist der beste Name.“



Wer ein einzigartiges Bild für die heimische Wand sucht oder einfach mal sehen möchte, was die Künstler aus dem Tölzer Umland auf die Leinwand zaubern, der kann die Kunstausstellung im Tölzer Stadtmuseum noch bis Samstag, 11. Juni, besuchen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Ramon Häusler