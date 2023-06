„Kleine Schritte“ sind wichtig

Vogelschutz: Ausstellung wirbt um Braunkehlchen in Loisach-Kochelsee-Mooren

Von: Andreas Baar

Teilen

Setzen auf die Braunkehlchen-Ausstellung in Benediktbeuern: (v.l.) Birgit Weis (LBV-Gebietsbetreuerin), Wolfgang Goymann (Verhaltensbiologe LMU), Andreas Drexler (ZUK-Projektmanagement), Elisabeth Wölfl (LBV), Bettina Kelm (Wiesenbrüterberaterin), Anton Ortlieb (Bürgermeister Benediktbeuern), Josef Niedermaier (Landrat) und Franz Steger (Untere Naturschutzbehörde). © Andreas Baar

Benediktbeuern - Das Braunkehlchen in den Loisach-Kochelsee-Mooren ist vom Aussterben bedroht. Für den Vogel des Jahres wirbt nun eine Ausstellung.

Das Braunkehlchen wurde heuer vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) zum Vogel des Jahres gekürt. Die wichtigste Heimat des Wiesenbrüters in Bayern sind die Loisach-Kochelsee-Moore. Eine Ehrung, die allerdings mit einer großen Sorge verbunden ist: Denn es steht schlecht um die Art. Das Braunkehlchen ist europa- und deutschlandweit stark gefährdet und im Freistaat gar vom Aussterben bedroht, warnen die Vogelschützer. Landesweit habe es 2021 nur noch 420 Brutpaare gegeben. Das europaweit bedeutende Vogelschutzgebiet der hiesigen Moore zählte laut LBV lediglich 79 bis 85 Brutpaaren – gegenüber 160 im Jahr 2008.

Die Ausstellung besichtigen Die Ausstellung ist bis Samstag (1. Juli) in der Tourist-Info Benediktbeuern zu den Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 8 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr sowie Samstag 9 bis 12 Uhr) zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Wiesebrüter: Ein männliches Braunkehlchen auf Futtersuche in den Loisach-Kochelsee-Mooren. © Bettina Kelm

Dramatischer Rückgang

Ein dramatischer Rückgang, auf den die Vogelschützer nun bis 1. Juli mit der Ausstellung in der Tourist-Info aufmerksam machen. Konzipiert von Bettina Kelm, Wiesenbrüterberaterin für die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch, sowie Elisabeth Wölfl, Leiterin der LBV-Bezirksgeschäftsstelle Oberbayern, wurde die Schau mit zwölf Rollups zusammengestellt. Sie zeigt die Lebensweise des Braunkehlchens, warum es Gehölze meidet und wie ihm Bewirtschafter helfen könnten. Ziel sei die Wissensvermittlung, erklärte Wölfl am Mittwoch bei der Eröffnung. Das Braunkehlchen sei bedroht, „aber nicht zum Aussterben verdammt“, zeigte sich Kelm optimistisch, dass noch was zu retten ist. „Wir haben ein enormes Potential in dem Gebiet.“ Allerdings habe es die Art nicht leicht. Dem Wiesenbrüter wird die Grundlage gemäht, ihm fehlen Insekten und er wird eh nicht alt.



„Kleine Schritte“ sind wichtig

Das Braunkehlchen ist ein wichtiger Maßstab für Insekten und andere Arten, erklärte Wolfgang Goymann, Professor für Verhaltensbiologie an der LMU München. Und ein „Sympathieträger“, so der Experte. „Man verliebt sich in den Vogel.“ Dass „Sensibilisierung“ wichtig ist, betonte Landrat Josef Niedermaier. Es gelte beim Schutz eine „Schnittmenge“ mit allen Beteiligten, gerade den Landwirten, zu finden. Natur- und Artenschutz könne nicht von oben verordnet werden. „Kleine Schritte lösen das Große aus.“ Benediktbeuerns Bürgermeister Anton Ortlieb betonte die Bedeutung der Wissensvermittlung an Einheimischen und Gäste gleichermaßen – „weil man gern übersieht, was man vor Ort hat.“

Die Ausstellung soll nach Benediktbeuern auf Wanderschaft gehen. Angedacht sind laut LBV die umliegenden Gemeinden der Loisach-Kochelsee-Moore.