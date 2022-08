Von Traktor eingeklemmt: Großweiler (29) muss in Unfallklinik

Schlehdorf - Ein Großweiler (29) wurde am 11. August mit Verdacht auf Knochenbruch in die Unfallklinik Murnau gebracht: Er wurde in Schlehdorf von einem Traktor eingeklemmt.

Schmerzhafte Verletzungen hatte ein 29-Jähriger aus Großweil am Donnerstag, 11. August, gegen 12.30 Uhr erlitten. Der Mann war an einem älteren Traktor zu Werke, als dieser plötzlich vom 8-jährigen Nachbarsjungen in Bewegung gesetzt wurde. Dabei wurde der Großweiler seitlich von dem Gefährt eingeklemmt und am rechten Bein verletzt.

Aus eigener Kraft hätte sich der 29-Jährige laut Polizei nicht mehr befreien können und hatte deshalb laut um Hilfe gerufen. Die Hilferufe hatten Nachbarinnen gehört und hatten darauf den Mann aus seiner misslichen Lage befreit. Der Junge war geschockt, jedoch nicht verletzt. Mit Verdacht auf eine Fraktur wurde der Mann in die Unfallklinik nach Murnau transportiert.