Vorsicht in Kochel: Landratsamt warnt vor illegaler Gerätesammlung

Von: Andreas Baar

Auch Elektroschrott (Symbolbild) darf nicht einfach so abgestellt und eingesammelt werden, warnt das Tölzer Landratsamt. © PantherMedia/pn_photo

Kochel - Das Landratsamt warnt vor einer illegalen Sammlung im Bereich von Kochel. Diese wurde per Wurfzettel für Montag (28. März) angekündigt.

In den vergangenen Tagen wurden im Bereich Kochel Wurfzettel in Briefkästen verteilt. Versehen mit dem Aufruf, für 28. März die Sammlung einer „ungarischen Familie“ zu unterstützen., wie es vom Tölzer Landratsamt heißt. In teils schlecht verständlichem Deutsch seien unterschiedlichste Gerätschaften aufgelistet - von Bekleidung, Maschinen, Autoreifen, „Shi Latte (snowbaord)“ über „Bruch gold Schmucke“ bis Kaffeemaschine und „LCD-Monitor (auch defekt)“. „Aggregat Schweisser“ oder Altfahrzeuge sollen ebenfalls abgeholt werden.

Unprofitables wird illegal entsorgt

„Wie sich in der Vergangenheit des Öfteren gezeigt hat, werden von diesen Sammlern tatsächlich jedoch nur Gegenstände mitgenommen, die größtmöglichen Gewinn versprechen, der Rest hingegen wird stehen gelassen oder illegal in der Landschaft entsorgt“, so Kreissprecherin Sabine Schmid. Für diese Entsorgung müsste dann wiederum der ursprüngliche Besitzer beziehungsweise die Allgemeinheit aufkommen.

Kontakt zum Landratsamt Hinweise und Rückfragen nimmt das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen unter Telefon 08041/505-356 oder per E-Mail an umwelt@lra-toelz.de entgegen.

Mitmachen kann teuer werden

„Nicht nur deshalb ist diese Aktion unzulässig“, so die Sprecherin. Zum einen seien derartige Sammlungen „unter Darlegung der Entsorgungswege“ mindestens drei Monate vorher beim Landratsamt anzumelden. Zum anderen bestünde für gewisse Gegenstände, die als gefährlicher Abfall einzustufen sind (z.B. Altfahrzeuge, Elektroaltgeräte und Batterien), sogenannte Überlassungspflichten an dafür zugelassene Einrichtungen beziehungsweise es seien Genehmigungen erforderlich, um eine ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung zu gewährleisten. Verstöße hiergegen stellen eine Ordnungswidrigkeit oder gar Umweltstraftat dar, heißt es klipp und klar von der Kreisbehörde. Auch wer im Rahmen derartiger Sammlungen Abfälle zur Abholung unzulässiger Weise bereitstellt, müsse unter Umständen mit einem Bußgeldverfahren rechnen.