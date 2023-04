Vortrag der Tölzer Stadtwerke: Geschäfts- und Vertriebsleiter informieren Bürger

Von: Daniel Wegscheider

Vortrag der Stadtwerke Bad Tölz: Vertriebsleiters Michael Betzl. © Stadtwerke Bad Tölz

Bad Tölz - Einen Einblick in die Komplexität der Energiewirtschaft bekamen Bürger beim Impulsvortrag der Stadtwerke Bad Tölz. Thema waren etwa die Versorgungssicherheit und erneuerbare Energien.

Seit knapp zwei Jahren sorgen die Nachrichten dafür, dass Verbraucher verunsichert auf ihre Strom- oder Gasabrechnungen blicken. „Steigende Preise und kurzfristige Maßnahmen der Bundesregierung sowie deren Umsetzungen sorgen seit Monaten für enorm viele Rückfragen bei unserem Kundenservice“, berichtete Vertriebsleiter Michael Betzl. Daher veranstalteten die Stadtwerke Bad Tölz den Vortrag „Energie aktuell – Die Stadtwerke im Dialog“, um Bürgern einen transparenten Einblick zu geben.



Betzl ging auf Preissprünge und deren Ursachen ein und zeigte auch Tücken bei der langfristigen Beschaffung im Energiemarkt auf. „Auch wenn der Markt sehr volatil ist, ist es uns bis jetzt weitestgehend gelungen, die Preise für Kunden so zu kalkulieren und einzukaufen, dass wir nahezu immer günstiger als der durchschnittliche Energiepreis in Deutschland waren“, fuhr er fort. „Als Stadtwerke wollen wir faire Preise für die Bürger berechnen und krisensichere Daseinsvorsorge bieten. Für uns als kommunales Unternehmen ist eine Gewinnmaximierung ganz ausdrücklich kein Ziel“, betonte der Vertriebsleiter weiter.



Ein weiteres Thema waren Beschlüsse der Bundesregierung der vergangenen beiden Jahre im Bereich der Energieversorgung. „Rund 40 Prozent Mehraufwand gegenüber der normalen Arbeitsbelastung werden alleine mit den jüngsten Vorlagen zu den Energie-Preisentlastungsmaßnahmen generiert“, erklärte Betzl. Die Umsetzung sei komplex, „teuer und in den vorgegebenen Zeitfenstern nicht lösbar“. Unterm Strich kommen bei vielen Kunden zudem nur wenige Euros im Monat an Entlastung an, da die Preise der Tölzer Stadtwerke bereits nah an den vorgegebenen Referenzpreisen der Energiepreisbremse liegen.



Auf die Versorgungssicherheit ging Geschäftsführer Walter Huber ein: „Wir können ganz klar die Panik vom letzten Herbst rausnehmen, die Mengen zur Energieversorgung sind momentan vorhanden.“ Aber letztlich sei eine Versorgungssicherheit für 24/7 eine Preisfrage, „daran müssen wir uns wohl auch in Deutschland gewöhnen“, sagte Huber.



Auch der gesetzlich vorgeschriebene Einbau von sogenannten intelligenten Messeinrichtungen zahlt auf dieses Thema ein. „Letztlich müssen wir aufgrund der Beschlüsse zum Ausstieg aus Atom und Kohle den Ausbau von erneuerbaren Energien schnell vorantreiben und uns langfristig auf höhere Preise am Markt einstellen.“ So werde es in Zukunft wahrscheinlich unterschiedlich bepreiste Tarife für verschiedene Tageszeiten geben, um Angebot und Nachfrage in Einklang mit der Energieversorgung zu bringen“, prognostizierte Huber.



Auch der Nähwärmeausbau im Stadtgebiet sowie die Zunahme der E-Mobilität und deren Vor- und Nachteile wurden eifrig von allen Teilnehmenden diskutiert. Aufgrund der guten Resonanz wollen die Stadtwerke mehrere solche Formate für die Bürger anbieten.