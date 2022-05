Wackersberg: 24-Jähriger schlägt auf schlafenden Mitbewohner ein

Von: Daniel Wegscheider

Heftige Auseinandersetzung: Zwei junge Männer geraten in Streit. Die Polizei wurde gerufen. © Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Wackersberg - Ein aufmerksamer Wackersberger Bürger hörte in der Nacht auf Sonntag gegen 1.15 Uhr Hilferufe eines Mannes und verständigte daraufhin die Polizei.

An einem Anwesen in der Gemeinde trafen die Einsatzkräfte am Sonntag (15. Mai) auf einen Mann, der am Kopf und im Gesicht blutete. Im Haus teilen sich der 25-jährige Geschädigte und sein 24-jähriger Arbeitskollege gemeinsam eine Wohnung.

Angreifer benutzt laut Polizei ein Messer

Laut den ersten Ermittlungen kam der 24-Jährige in der Nacht nach Hause und schlug auf den schlafenden 25-Jährigen ein. „Weiter verletzte der Angreifer sein Opfer mit einem Messer“, berichtete Polizeihauptkommissar Thomas Schuhbauer.

24-Jähriger wird verhaftet

Der Verletzte konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der 24-jährige Angreifer wird nun dem Haftrichter vorgeführt. Beide Männer waren nach Polizeiangaben alkoholisiert: Sie hatten einen Alkoholwert von rund 1,2 Promille.