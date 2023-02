Wackersberg: 82-Jährige nach Sturz verstorben – Polizei sucht Zeugen

Tödlicher Sturz

Von Franca Winkler schließen

Wackersberg - Bereits Anfang Februar stürzte eine 82-Jährige in Wackersberg. Vergangene Woche verstarb sie im Krankenhaus Bad Tölz. Die Kripo Weilheim sucht nun nach Zeugen.

Am Freitag, 3. Februar, gegen 10 Uhr, stürzte eine 82-jährige Frau in der Bachstraße in Wackersberg im Gemeindeteil Oberfischbach. Sie kam daraufhin ins Krankenhaus Bad Tölz, wo sie am 14. Februar an den Folgen des Sturzes verstarb, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

Die genauen Umstände des Sturzgeschehens sind bislang unklar. Aufgrund dessen hat die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Kripo Weilheim sucht Zeugen des tödlichen Sturzes

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 um Hinweise zu folgenden Fragen:

Wer befand sich zur Zeit des Sturzes (3. Februar, gegen 10 Uhr) im Bereich der Bachstraße in Wackersberg, OT Oberfischbach und hat möglicherweise den Sturz der 82-jährigen Frau beobachtet?

Von einem Zeugen wurde ein Hund in dem Bereich gesehen. Wer kann Angaben zu diesem Hund machen? Der Halter des Tieres wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wer kann sonst Angaben zu dem Unfall machen?