Wackersberg: Lastwagen kippt um, Verursacher flüchtet

Von: Daniel Wegscheider

Unfall auf der St 2072 bei Wackersberg: Ein Lastwagen kippte um und rutschte rund vier Meter die Böschung hinunter. © FW Bad Tölz

Wackersberg – Ein Kieslastwagen ist von der Staatsstraße 2072 bei Wackersberg abgekommen und über eine Böschung gestürzt. Der Fahrer verletzte sich leicht, die Bergung dauerte vier Stunden.

Wie die Polizeiinspektion Bad Tölz mitteilt, ereignete sich der Unfall am Dienstag, 1. August, gegen Mittag. „Einem entgegenkommenden Fahrzeug, vermutlich einem braunen VW Bus, ist es geschuldet, dass ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Tölz auf Höhe Bibermühle nach rechts ins Bankett ausweichen musste und dadurch etwa vier Meter einen Abhang hinabgerutscht ist.“

Am Lastwagen entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. © FW Bad Tölz

Der Kieslaster blieb auf der rechten Seite liegen. Der Fahrer konnte sich leicht verletzt selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde ins Krankenhaus nach Bad Tölz gebracht. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste vom Abschleppdienst geborgen werden.

„Zusammen mit Kameraden der Feuerwehr Arzbach leiteten wir mit einem Rohrdichtkissen einen Wasserlauf neben der Straße um“, berichtet die Feuerwehr Bad Tölz. „Zudem legten wir im Wasserlauf vorsorglich einen Ölbindeschlauch aus. Der Kraftstofftank des Lkw wurde bei dem Unfall nicht beschädigt.“

Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten haben

Den Schaden am Lastwagen beziffert die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Durch den Unfall sind außerdem drei Bäume stark in Mitleidenschaft gezogen worden (Schaden: 1.000 Euro). Die St 2072 musste bis 16 Uhr beidseitig gesperrt werden. „Der entgegenkommende VW Bus entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle“, so die Polizei. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Bad Tölz unter 08041/761060 entgegen.