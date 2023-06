Walchensee: Bürger wollen Abriss von „Flake“ und lieber einen Badeplatz

Von: Andreas Baar

Begehrte Lage am Wasser: Die Bürger sind gegen den Fortbestand von „Flake“ und wünschen sich die Nutzung des Uferstreifens wieder als Badeplatz. © Privat

Kochel - Das Wikingerdorf „Flake“ in Walchensee abreißen und das Ufer als Badeplatz nutzen: Das fordern 318 Unterzeichner in einem offenen Brief von der Gemeinde Kochel.

Das Wikingerdorf „Flake“ war 2008 und 2010 für zwei „Wicki“-Filme am Walchensee aufgebaut worden. Danach zogen die Holzbauten an das Westufer des Sees um, die Gemeinde Kochel kümmerte sich darum. „Flake“ wurde zu einem beliebten Ausflugsziel, die Kommune bot Führungen an, es gab Infotafeln zu den Nordmännern und einen Wikingermarkt.

Im vergangenen Jahr bat die Gemeinde den TÜV, wegen ihrer Verkehrssicherungspflicht die Holzhütten zu überprüfen. Das Ergebnis „war wenig überraschend“, wie Rathausgeschäftsleiterin Nicole Lutterer auf Rundschau-Anfrage mitteilt: Die nur als Kulissen gedachten Bauten hätten bei der Statik „einen Nachbesserungsbedarf“. Die Anlage wurde geschlossen. Weil die weiteren Berechnungen laut Rathaus komplex sind und die Kostenaufstellungen noch nicht abgeschlossen seien, bleibt die Eingangstür zu „Flake“ weiter zu.

Sieben Bürger aus Walchensee haben den offenen Brief initiiert. © Privat

318 Unterschriften gesammelt

Vor diesem Hintergrund machen nun Walchenseer mobil. Sie schickten am Donnerstag (15. Juni) per E-Mail einen offenen Brief an Bürgermeister Thomas Holz (CSU), die Gemeinderäte und die Staatsforsten als Grundstückseigentümer. Versehen mit 318 binnen einer Woche gesammelter Unterschriften – und der Forderung, „Flake“ abzureißen und das Ufer zu renaturalisieren.

Hinter der Aktion stehen neun Bürger aus Walchensee. Von der großen Resonanz ist man selber überrascht, wie Sprecherin Julia Schuster der Rundschau sagt. „Das haben wir nicht erwartet.“ Von 334 befragten Anwohnern hätte sich eine überwältigende Mehrheit von 95 Prozent gegen den Fortbestand von „Flake“ ausgesprochen.



Morsch: Sichtbare Schäden an den Film-Holzhütten. © Privat

Badeplatz wäre „ein Gewinn“

Die „wertvolle Fläche“ soll wieder wie früher ein Badeplatz für Erholungssuchende und Familien werden, fordern die Initiatoren. Eine Renaturalisierung des Uferstreifens wäre für Einheimische und Gäste „ein Gewinn“, heißt es in dem Schreiben. Mit dem Geld, dass im Haushalt 2023 eingeplant ist – es handelt sich laut Finanzplan um 150.000 Euro – könnten Bäume gepflanzt, Sitzbänke aufgestellt und „zusätzlich eine erhebliche Summe von Steuergeldern eingespart werden“. Die Initiatoren möchten, dass ihr Anliegen möglichst bald im Gemeinderat behandelt wird. Das Grundstück „sollte nicht ewig brach liegen“, sagt Sprcherin Schuster. Man wünscht sich auch eine Bürgerbeteiligung bei den weiteren Planungen.

Wohl im Juli Thema im Gemeinderat

Im Kochler Rathaus wurde das Schreiben zur Kenntnis genommen. Dort relativiert Geschäftsleiterin Lutterer die Zahlen. Nicht 318, sondern 237 Bürger aus dem Ortsteil hätten unterzeichnet, der Rest seien Nebenwohnsitze oder nicht bei der Gemeinde gemeldet.

Sobald für eine Sanierung „einigermaßen belastbare Kostenschätzungen“ vorliegen, werde das weitere Vorgehen in den gemeindlichen Gremien beraten, so Lutterer. „Natürlich mit allen Optionen, von einer Komplettsanierung über einen Teilerhalt bis hin zum vollständigen Rückbau.“ Ein Rückbau wurde im Übrigen auch Kosten verursachen, heißt es. Die im diesjährigen Haushalt eingestellten 150.000 Euro seien nur eine Grundlage für einen „gewissen Handlungsspielraum“, so Lutterer – es sei noch nicht festgelegt, welche Summe tatsächlich investiert werden soll.

Behandelt werden soll das Thema laut Lutterer aller Voraussicht nach in der Gemeinderatssitzung Anfang oder Ende Juli. Bei den „Flake“-Beratungen werde der offene Brief mitsamt den Unterschriftenlisten „natürlich berücksichtigt“.