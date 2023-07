„Flake“ sei wichtig für Tourismus

Walchensee: „Flake“ wird nicht abgerissen - Teilerhalt mit neuem Konzept

Von: Andreas Baar

Begehrte Lage am Wasser: Zahlreiche Bürger in Walchensee sind gegen den Fortbestand von „Flake“ und wünschen sich die Nutzung des Uferstreifens wieder als Badeplatz. © Privat

Kochel - Das sanierungsbedürftige Wikingerdorf „Flake“ am Walchensee soll zum Teil erhalten werden. Ein Antrag auf Rückbau fiel im Kochler Gemeinderat durch.

Der Andrang war groß. Knapp 40 Besucher drängten sich am Dienstagabend (4. Juli) im Sitzungsaal des Kochler Rathauses. Grund war das Wikingerdorf „Flake“, dessen Zukunft der Gemeinderat behandelte. Auslöser war eine Unterschriftenaktion von Bürgern in Walchensee gewesen. Diese hatten 318 Unterschriften (laut Verwaltung von 237 Gemeindebürgern) im Rathaus eingereicht – man ist gegen den Fortbestand des sanierungsbedürftigen „Flake“ und fordert die Renaturalisierung des Uferstreifens zu einem Badeplatz am See. Flankierend hatten die FW-Räte Frank Sommerschuh und Reinhard Dollrieß, beide Mitinitiatoren der Unterschriftenaktion, auch einen Antrag auf Rückbau der fünf Holzhütten und des Grenzzauns zum bestehenden Badegelände gestellt

TÜV schüttelte 2022 den Kopf

„Flake“ war 2008 für den ersten Wickie-Film von Regisseur „Bully“ Herbig errichtet worden. Die Gemeinde bekam danach das Dorf kostenlos – verbunden mit der Auflage, es zu erhalten, die Besichtigung durch Kinder zu ermöglichen und keinen Eintritt zu verlangen. 2022 stellte ein TÜV-Gutachten nach 14 Jahren den schlechten Zustand der Holzbauten fest, seitdem ist das Areal geschlossen. Die Gemeinde hat für das weitere Vorgehen vorsorglich 150.000 Euro in den diesjährigen Haushalt eingestellt.

Heftige Kritik an der Initiative

Sommerschuh und Dollrieß mussten sich heftige Kritik anhören. Für das Vorgehen der Initiatoren, deren offenen Brief (der auch an die Presse ging) und für ihren Antrag. Bürgermeister Thomas Holz (CSU) zeigte sich wenig begeistert und „überrascht“ von dem öffentlichen Vorgehen der Walchenseer – ohne zuvor mit der Verwaltung das Gespräch gesucht zu haben, wie er bemängelte. Zudem sei bei der Unterschriftensammlung nicht darauf hingewiesen worden, dass es seit Anfang März bereits ein Konzept vom Verkehrsverein Walchensee gebe. Dieses sieht unter anderem den Erhalt von ein bis zwei Hütten, die Umwandlung zur Badewiese mit Wikinger-Motiv, Infotafeln zum Film, Schnitzwerke und einen Natur-Themenweg vor.



„Flake“ sei wichtig für Tourismus

Für Holz ist ein Abriss keine Option. „Flake“ habe eine wichtige Bedeutung für den Tourismus. Das Dorf besitze „überregional hohe Beliebtheit und große Bekanntheit“, es ziehe Gäste aus anderen Urlaubsgegenden und Familien an. Der Gemeinde liegt laut Holz ein Sanierungsangebot vor, dass den Erhalt von drei Hütten vorsieht. Kosten: rund 78.500 Euro brutto, was rund 26.000 Euro pro Hütte ausmache. Für eine kompletten Rückbau wären gemäß erster Angebotsschätzung zwischen 11.600 und 15.400 Euro fällig. Der Bürgermeister machte deutlich, dass es noch keine Entscheidung für Investitionen gebe. Die 150.000 Euro im Haushalt seien „ein reiner Plan“.



Es gebe Riss in Walchensee

Das Vorgehen der Initiative sei ein „absolut schlechter Stil“, schimpfte Johann Resenberger (CSU). In das Konzept des Verkehrsvereins sei „sehr viel ehrenamtliches Engagement eingeflossen“. Drastische Worte wie „Brechreiz“, „Wikingeraufstand“ und „Keil“ zwischen Kochel und Walchensee waren aus den Reihen zu vernehmen. Der Bürgermeister sprach von einem „gewissen Riss“, der durch Walchensee gehe. Gegen die Meinungsbildung hat Holz grundsätzlich nichts. „Sie können Unterschriften sammeln Tag und Nacht“, sagte er in Richtung der beiden Antragsteller, aber man müsse miteinander reden.

Antragsteller verteidigen Vorgehen

Die beiden FW-Räte verteidigten das Vorgehen. Dies sei „richtig und rechtmäßig“, erklärte Dollrieß. „Das ist Basisdemokratie.“ Er müsse nicht die Gemeinde fragen, „ob ich in Walchensee eine Aktion starten darf oder nicht“. Und überhaupt gehe es nur um fünf Hütten. „Es sind Kulissen“, so Dollrieß. „Die kann man genauso in den Bavaria Filmstudios ansehen.“ Viele Bürger in Walchensee könnten sich mit dem Dorf nicht identifizieren, verwies Sommerschuh auf das aus seiner Sicht eindeutige Votum. Die Hütten hätten dort „nichts verloren“.



Gegen Abriss, für Teilerhalt

Am Ende wurde der Rückbau-Antrag gegen die Stimmen von Dollrieß und Sommerschuh abgelehnt. Dafür beschloss der Rat: Das Wikingerdorf soll zum Teil erhalten werden. Grundlage wird das Konzept des Verkehrsvereins, das mit diesem weiterentwickelt wird. Das fertige Konzept wird den gemeindlichen Gremien vorgelegt. Die Unterzeichner werden informiert. Lediglich Frank Sommerschuh stimmte dagegen, Reinhard Dollrieß sagte „Ja“.