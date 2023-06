Walchensee: Gemeinde saniert Straße auf Halbinsel Zwergern - lang gesperrt

Von: Andreas Baar

„In einem desolatem Zustand“: Dass die Gemeindestraße auf der Halbinsel Zwergern jetzt saniert wird, freut (v.l.) Kochels Bürgermeister Thomas Holz, Dirk Grusdas (Leiter der Bauverwaltung) und Kämmerer Thomas Bacher. © Gemeinde Kochel

Kochel - Die Gemeindestraße auf der Halbinsel Zwergern am Walchensee wird saniert. Die Arbeiten beginnen jetzt. Die Straße ist bis Oktober komplett gesperrt.

Die Bauarbeiten für das rund 1,4 Millionen Euro teure Gesamtprojekt beginnen am Montag (12. Juni) und sollen bis Oktober dauern. In dieser Zeit ist die Straße für den Individualverkehr, auch für Radfahrer, komplett gesperrt. Das Vorhaben wird mit rund 500.000 Euro aus dem europäischen ELER-Programm gefördert. Dies gibt die Gemeinde Kochel bekannt.

In einem „desolaten Zustand“

Die Straße ist seit längerem in einem desolaten Zustand“, sagt Bürgermeister Thomas Holz (CSU). Aufgrund der vergleichsweise sehr hohen Kosten für die Erschließung nur weniger Anwesen habe man intensiv nach für alle Beteiligten erträglichen Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. Gefunden wurde ein EU-Topf. „Mit dem Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums wurde eine passende Förderung gefunden“, sagt Kämmerer Thomas Bacher: Hiermit wird die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums in der Europäischen Union gefördert - wie der Straßenbau zu entlegenen Weilern und Gehöften. „Aber auch die Anlieger und Grundstückseigentümer haben alle an einem Strang gezogen und die Maßnahme unterstützt“, betont Bürgermeister Holz. Da die neue Straße aufgrund der Förderrichtlinien an einigen Stellen breiter als bisher wird, werden Flächen benötigt, erklärt der Rathauschef und würdigt die Beteiligten: „Ohne deren Zusagen wäre eine Umsetzung nicht möglich.“

Vier Sachen auf einmal

Neben dem Neubau der rund 1,6 Kilometer langen Straße werden laut VG-Bauamtsleiter Dirk Grusdas zudem Wasser- und Stromleitungen sowie ein Leerrohr für Telekomunikationsverbindungen verlegt.