Walchensee: Großangelegte Suche nach vermissten Surfer - Münchner nach zwei Stunden gerettet

Von: Andreas Baar

Die Wasserwachten Walchensee, Bad Tölz und Krün sowie die Wasserschutzpolizei Kochel waren bei der Suche auf dem Walchensee im Einsatz. © Wasserwacht Walchensee

Walchensee - Großeinsatz am Walchensee: Fast zwei Stunden lang wurde ein vermisster Surfer gesucht. Der Münchner wurde mitten im See erschöpft gerettet.

Am Samstag (2. September) gegen 18 Uhr wurde laut Polizei ein 49-jähriger Surfer aus München auf dem Walchensee als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde der Mann gegen 16 Uhr gesehen. Eine groß angelegte Vermisstensuche auf dem Wasser, an Land und in den Uferzonen startete. Gegen 19. 40 Uhr wurde der Surfer erschöpft aber wohlauf durch die Wasserwacht Bad Tölz in der Mitte des Sees geborgen. Im Einsatz befanden sich die Wasserwachten Walchensee, Bad Tölz und Krün sowie die Wasserschutzpolizei Kochel.