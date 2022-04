Walchensee: Kritik an niedrigem Wasserstand - Behörden nennen Pegel normal

Von: Andreas Baar

Teilen

Trockenzone: Anfang April hatte unsere Leserin dieses Bild am abgesenkten Walchensee gemacht. © Tanja Strohe

Kochel – Der Walchensee bei Kochel ist ein beliebter Ausflugsort. Doch nicht jedem gefällt das, was er in jüngster Zeit sehen musste.

Der niedrige Wasserstand der vergangenen Wochen trieb eine Kochlerin um. Schon seit 42 Jahren besucht Tanja Strohe dem Walchensee. „Ich kenne ihn wie meine linke Westentasche“, schreibt die Kochlerin der Rundschau. Strohe war Anfang April beunruhigt über den Zustand des Sees: „Diesen Anblick gab es bis dato noch nie. Am äußersten Seezipfel des Silbertsgraben bei Zwergern ist überhaupt kein Wasser mehr. Man sieht nur noch vertrockneten Seegrund.“



„Jedes Jahr ein erschreckendes Bild“: So nimmt eine Besucherin mittlerweile den Walchensee im Winter war. © Tanja Strohe

Kochlerin kritisiert „Raubbau“

Es sei mittlerweile bekannt, dass der Walchensee im Winter „jedes Jahr ein erschreckendes Bild abgibt“, so Strohe – aber momentan sei das Absinken des Wasserpegels besonders extrem, schrieb sie in ihrer E-Mail. „Auch ein extrem trockener März kann diesen Zustand nicht entschuldigen“, so Strohe. Jede Menge toter Wasserschnecken lägen an der Grenze zum weit zurückgezogenen Wasser herum. Die Kochlerin spricht von „Raubbau“ und kritisiert: „Der Zeitgeist kümmert sich gerade mehr um Energiegewinnung als um den Naturschutz.“



Übliche Absenkung

Nachfrage bei den Behörden. BeimWasserwirtschaftsamt Weilheim verweist man auf eine übliche Absenkung des Wasserspiegels zu dieser Jahreszeit. „Aus Sicht des Wasserwirtschaftsamts Weilheim ist die derzeitige Winterabsenkung normal, der Wasserstand im langjährigen Mittel“, sagt Behördenleiter Korbinian Zanker und ergänzt: „Die Bewirtschaftung erfolgt entsprechend dem gültigen Wasserrechtsbescheid.“

„Im normalen Rahmen“

Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen – wo die für den See zuständige Untere Naturschutzbehörde angesiedelt ist, beruhigt man ebenfalls. Es sei so, dass sich der Wasserstand am Walchensee „im normalen Rahmen bewegt und die alljährliche Winterabsenkung im langjährigen Mittel liegt“, teilt Kreissprecherin Marlis Peischer auf Rundschau-Anfrage mit. „Dies hängt mit dem Betrieb des Walchenseekraftwerks der Uniper Kraftwerke zusammen, mit dem ganzjährig regenerative Energie für die Allgemeinheit erzeugt wird“, so die Sprecherin weiter. Die Erzeugung erneuerbarer Energie am Walchensee erfolgt laut Landratsamt „grundsätzlich wie in den letzten Jahrzehnten je nach den alljährlichen Gegebenheiten“.

Ende März tiefster Punkt

Auch bei Uniper, dem Betreiber des Walchenseekraftwerks, sieht man die Situation nicht dramatisch. Theodoros Reumschüssel, Pressesprecher Wasserkraft Deutschland, verweist auf den Hochwasserschutz, dem der See auch dient. Seit vielen Jahren schon erfolge deshalb ein stetiger Abfluss in die Isar. Ende März werde der tiefste Punkt im Absenkungszyklus erreicht. „Genau nach diesem Schema ist der Wasserstand eingestellt“, sagt Reumschüssel. Nach Daten des Bayerischen Landesamts für Umwelt ist der Wasserstand in den vergangenen Tagen kontinuierlich leicht angestiegen und lag am 20. April bei knapp unter sechs Metern.

Im Sommer aufgefüllt

Die von der Kochlerin Strohe monierte Situation sieht der Sprecher des internationalen Energieunternehmens nicht mit Sorge: Am Walchensee „alles normal“. Gegen Sommer hin wird der See weiter aufgefüllt sein, ist zu erfahren. Bevor das Gewässer dann im Herbst wieder langsam abgesenkt werde.