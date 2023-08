Walchensee: Tor angefahren und geflüchtet - Tasche am Badeplatz gestohlen

Von: Andreas Baar

Die Polizei bittet in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise (Symbolbild). © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Walchensee - Unfallflucht am Spielplatz und dreister Diebstahl auf dem Badeplatz: Polizei zweifach in Walchensee beschäftigt.

Im Zeitraum von Freitag (11. August), 17 Uhr, bis Sonntag (13. August), gegen 12.30 Uhr, ereignete sich in Walchensee die Unfallflucht. Laut Polizei stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar bei einem Wendemanöver am dortigen Kinderspielplatz an der Ringstraße/Ecke Kastanienallee gegen das metallene Eingangstor. Dieses wurde erheblich beschädigt. Anschließend setzte der laut Spurenlage mit einem größeren Fahrzeug wie Wohnmobil oder Kleinlaster fahrende Verursacher seine Fahrt fort - ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 500 Euro zu Lasten der Gemeinde Kochel zu kümmern. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08041/76106-273.

Diebstahl am Badeplatz

Anfang der Woche kam es ebenfalls in Walchensee zu seinem Diebstahl am Badeplatz. Am Montag (14. August), gegen 13 Uhr, legte ein 21-jähriger Mann aus Markt Schwaben am Badeplatz entlang der Seestraße in Walchensee zusammen mit seinen Freunden die Habseligkeiten zum Baden ab. Als der Mann eine halbe Stunde später zurückkam, stellte er das Fehlen seiner blauen Sporttasche fest. Diese hatte offenbar ein Unbekannter unbemerkt entwendet. In der Tasche befanden sich laut Polizei neben 50 Euro Bargeld auch ein IPhone im Wert von circa 500 Euro sowie mehrere Kreditkarten. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 08041/76106-273.

