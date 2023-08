Neun Einsätze für Wasserwacht

Walchensee: Traumwetter sorgt wieder für Parkchaos und viele Einsätze

Von: Andreas Baar

Gemeinsam im Einsatz: Wasserwacht und Polizei hatten einiges zu tun am und auf dem Walchensee. © Wasserwacht Walchensee

Walchensee - Der Walchensee wurde am sonnigen Wochenende überrannt: Es gab ein Parkchaos, einen Motorradunfall und viele Einsätze für Polizei und Wasserwacht.

Das Traumwetter hatte die Massen angelockt: Am Walchensee und der angrenzenden Region herrschte am vergangenen Wochenende (19./20. August) ein massiver Andrang an Urlaubern und Naherholern. Sämtliche Parkmöglichkeiten waren ausgeschöpft, meldete am Montag die Polizeistation Kochel. Negative Folge: „Viele Erholungssuchende stellten daher ihre Fahrzeuge verkehrswidrig ab, da sie sich offenbar keine neuen Ziele suchen wollten“, so Steffen Wiedemann, Leiter der Polizeistation.

Am Samstag und Sonntag wurden allein durch die Kochler Polizei 112 Verstöße für falsch geparkte Fahrzeuge geahndet, dazu zehn Anzeigen wegen Verstößen gegen naturschutzrechtliche Vorschriften. Mit Hilfe der Wasserwacht Walchensee wurden zwei SUP-Fahrer von der Insel Sassau verwiesen, für die ein naturschutzrechtliches Betretungsverbot gilt.

Einsatz für die Helfer am Walchensee. © Wasserwacht Walchensee

An der Wachstation am Walchensee versorgte die Wasserwacht unter anderem ein verletztes Kind. © Wasserwacht Walchensee

Biker prallt in BMW

Die Mautstraße Einsiedl-Niedernach wurde am Sonntag vom Staatsforst schon um 13.30 Uhr gesperrt, da die Höchstzahl an Fahrzeugen erreicht war. Im Zuge des massiven Andrangs dürfte laut Polizei ein Verkehrsunfall an der Abzweigung von der B11 in die Mautstraße Einsiedl zu sehen sein. Dieser ereignete sich kurz nach der Sperrung um 13.30 Uhr. Ein Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt, als er am Ende einer Schlange mehrerer Fahrzeuge, die verkehrsbedingt Richtung Wallgau auf der Bundesstraße standen, links vorbei fuhr, um in die Mautstraße abzubiegen.

Laut Polizei prallte der 61-jährige Fahrer der Kawasaki aus Zirl/Tirol gegen die linke Flanke eines BMW, dessen 27-jähriger Fahrer aus Olching ebenfalls nach links abbiegen wollte. Die First Responder der Wasserwacht Walchensee leisteten beim Motorradfahrer Erste Hilfe, woraufhin aufgrund der leichten Verletzungen der Rettungswagen abbestellt wurde. Die Maschine allerdings wurde mit einem geschätzten Schaden von circa 2000 Euro abgeschleppt. Der Schaden am BMW beläuft sich auf gut 5000 Euro.

Neun Einsätze für Wasserwacht

Das sonnige Wochenende brachte auch der Wasserwacht Walchensee viel Arbeit: Allein neun Einsätze wurden gezählt. Die ehrenamtliche Helfer war nicht nur bei der SUP-Aktion vor Sassau und beim Motorradunfall in Einsiedl gefragt. Aufgelistet werden auf der Facebook-Seite auch ein Kollaps am Badestrand in Einsiedl, die Versorgung eines Kindes mit Platzwunde an der Wachstation, drei gestürzte Radlfahrer, ein Badegast mit Blessuren nach einem Sturz am Ufer sowie die Rettung eines erschöpften Kiters.