Walchensee: Unbekannte machen Parkautomaten unbrauchbar - Schaden ist hoch

Von: Andreas Baar

Mit Ticket nicht einverstanden: Ihren Frust haben Vandalen an drei verschiedenen Parkautomaten am Walchensee ausgelassen (Symbolbild). © Andreas Baar

Walchensee - Unbekannte Randalierer haben sich am Walchensee an mehreren Parkautomaten ausgetobt. Die Geräte wurden unbrauchbar gemacht. Der Schaden ist hoch.

Die unbekannten Vandalen beschädigten entlang der Süduferstraße in der Jachenau drei verschiedenen Parkautomaten. Der mögliche Tatzeitraum könne vermutlich in der Nacht von Freitag (28. Juli) auf Samstag (29.Juli) gelegen haben, heißt es von der Polizeistation Kochel. An den Automaten wurden jeweils die Module für den EC-Karten-Einschub mit einem Werkzeug beschädigt. Die Vorgehensweise lasse erkennen, dass es wohl nicht auf die Einnahmen abgesehen worden war, so die Polizei - vielmehr sollte der Automat unbrauchbar gemacht werden. Der entstandene Schaden wird auf circa 4000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Kochel bittet um Hinweise unter Telefon 08041/76106273.