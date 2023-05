Walchenseekraftwerk: Zukunft treibt Emotionen im Kochler Gemeinderat hoch

Erneut Rückverstaatlichung gefordert

Kochel - Das Walchenseekraftwerk hat für heftige Diskussionen im Kochler Gemeinderat gesorgt. Auslöser war ein Antrag gewesen.

Beim Thema Walchenseekraftwerk schlagen die Emotionen hoch. Die Einen sehen in der Neuvergebung der Wasserrechte im Jahr 2030 eine einmalige historische Chance für eine Rückverstaatlichung. Andere wie das Kochler Gemeinderatsmitglied Klaus Barthel (SPD) gehen gleich noch einen Schritt weiter und wollen die Gemeinde an den Erträgen beteiligt wissen. Und wieder ein Lager zweifelt sowohl an der Umsetzbarkeit und Sinnhaftigkeit.

Auch Söder ist nun offen

Um mal einige Schritte weiter oben anzufangen: Nach Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ist nun auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) offen für eine Übernahme der Uniper-Wasserkraftwerke durch den Freistaat Bayern. Und eine breite Mehrheit scheint hinter ihm zu stehen. Mitte Februar führte das Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag der Grünen im bayerischen Landtag durch, nach der fast 84 Prozent der Befragten angaben, dass die Wasserkraftwerke an Isar, Lech, Donau und Main wieder zurück in den Besitz des Freistaates überführt werden sollen. 81 Prozent der Umfrageteilnehmer halten rückblickend die Veräußerung der Kraftwerke für einen Fehler.



Richtige Richtung

„Gut, man kennt die Halbwertszeit von Söders Meinungsäußerungen“, so Karl Probst. Dennoch wertet der Vorsitzende der Notgemeinschaft „Rettet die Isar“ das Bekenntnis als einen Schritt in die richtige Richtung. Der Verein stellt sich aus Naturschutzgründen hinter den Antrag von Klaus Barthel (SPD), der in der jüngsten Kochler Gemeinderatssitzung eine Rückverstaatlichung des Walchenseekraftwerks gefordert und den so genannten Heimfall proklamiert hatte.

Öffentliches Eigentum

Der Gemeinderat möge die „Entscheidungsträger in Land und Bund“ auffordern, die Wasserkraft und insbesondere das Walchenseekraftwerk aus dem Uniper-Konzern herauszulösen und wieder in öffentliches Eigentum zu überführen“, heißt es im Antrag. Nachdem Uniper ein Opfer der Gaskrise wurde, hält nunmehr der Bund 99 Prozent der Anteile am Walchenseekraftwerk. Barthel forderte Kochel ebenso wie die anderen betroffenen Gemeinden auf, sich „zeitnah und in angemessener Form an den aktuellen Weichenstellungen zu beteiligen“, ebenso an den Aufsichts- und Verwaltungsgremien sowie an den Erträgen.

Verkauf im Jahr 1994

Wie schnell das Kraftwerk aus staatlichen Händen glitt, zeigt die Historie. Edmund Stoiber verkaufte im Zuge einer ganzen Reihe an Privatisierungen 1994 auch das Walchenseekraftwerk an die VIAG – bis dahin noch laut Probst eine solide Sache. Die wiederum ging nur sechs Jahre später in der E.ON Seit April 2015 wird es von Uniper betrieben. Das Unternehmen gehört seit März 2020 zum finnischen Energiekonzern Fortum.



Heftige Kritik an Barthel

Thomas Holz (CSU) hielt es nach Barthels Plädoyer kaum mehr auf seinem Stuhl. Der Bürgermeister warf dem Gemeinderatsmitglied vor, lediglich mediale Aufmerksamkeit erheischen zu wollen. Ebenso sei ihm mitnichten am Wohl der Gemeinde gelegen. Dennoch sachlich betrachtet sei ein Heimfall allein schon rechtlich gar nicht möglich.

Ebenso sei Barthel den Räten eine Antwort auf die Frage, wie denn die Rückverstaatlichung ablaufen solle, schuldig geblieben. Und wer von einer Beteiligung an den Erträgen statt an der Wertschöpfung spräche, hätte eh nichts begriffen oder erinnert und erwähnte „leidvolle Erfahrungen der Gemeinde“. Holz bezog sich auf 2017. In dem Jahr fiel dem Finanzamt München auf, dass Kochel 23 Jahr zuvor 700.000 Euro zu viel an Steuereinnahmen kassiert hatte. Eingebrockt hatte das Rechendesaster der Gemeinde „ein großes, im Ort ansässiges Unternehmen“.

Antrag abgelehnt

In letzterem Punkt geläutert korrigierte Barthel seinen Antrag auf „Beteiligung an der Wertschöpfung“, der dennoch mit vier zu 15 Stimmen abgelehnt wurde. Zwar gab es im Gemeinderat auch Unterstützung für Barthels Anliegen, der Diskussion sichtlich überdrüssig verkürzte Holz jedoch teilweise die Redezeit einzelner Gemeinderäte. Barthel verstummte ebenso. Der Rathauschef versprach jedoch im Rahmen einer zweiten Abstimmung, weiterhin Gespräche über eine Beteiligung der Gemeinde an der Wertschöpfung des Walchenseekraftwerks zu führen.