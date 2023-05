Um die Entwicklungen im Wald der Stadt Bad Tölz ging es im Finanzausschuss

Am Blomberg: Am Schachen und im Gewerbegebiet Farchet hat die Stadt Bad Tölz größere Waldflächen zu bewirtschaften. Aufgrund des allgemein hohen Holzpreises konnten im vergangenen Jahr schöne Einnahmen verbucht werden.

Profitables Jahr

Bad Tölz – Stadtförster Florian Weber präsentiert seinen Bericht über den Stadtwald in der jüngsten Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates.



Für die einen ist der Wald Erholungsort, Wasserspeicher, Sauerstoff-Produzent oder einfach nur Teil einer intakten Natur, für die anderen hat er vor allem einen wirtschaftlichen Aspekt. Um letzteren ging es jetzt im Rathaus, als Stadtförster Florian Weber seinen Bericht über den Stadtwald abgab.



Selten wurde aus den Waldflächen, die im Eigentum der Stadt Bad Tölz sind, so viel Erlös erwirtschaftet wie im vergangenen Jahr. Nicht weniger als 186.386 Euro erzielte man aus dem Holzeinschlag, so Florian Weber im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates. Als Gründe dafür nannte er, dass sich der Borkenkäferbefall trotz des trockenen Sommers in engen Grenzen hielt und die Preise auf dem Holzmarkt gestiegen sind. 2022 sei zwar vom Klima her wieder ein Extremjahr gewesen, „aber wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagte Weber.



„Mischwälder trotzen dem Borkenkäfer“

Der Borkenkäfer habe kaum Schaden angerichtet, lediglich im oberen Bereich des Blombergs um den Kunstwanderweg und den Kletterwald herum habe man „einen Hotspot“, so der Stadtförster. Der geringe Befall liege aber auch an den hohen Anteilen an Buche, Bergahorn und Tanne. „Man sieht, dass unsere Mischwälder, vor allem am Blomberg und im Farchet, dem Borkenkäfer besser trotzen“, resümierte Weber. So seien am Blomberg übers Jahr verteilt nur „etwas mehr als 100 Festmeter Käferbäume“ angefallen.



Insgesamt wurden voriges Jahr gut 2.733 Festmeter Holz gefällt, davon rund 1.754 von beauftragten Unternehmern und 978 durch die eigenen Waldarbeiter. Damit habe man bei dem für Forsteinrichtungen festlegten Hiebsatz pro Jahr - für Tölz sind es 2.620 Festmeter - „fast eine Punktlandung“ hingelegt. Auffällig ist, dass sich der Einschlag bei Industrieholz, Hackschnitzel und Brennholz von 440 auf 817 Festmeter fast verdoppelt hat. Der Stadtförster begründete dies damit, dass im Waldgebiet am Schachen an „der Straße nach Wackersberg relativ viel Laubholz angefallen“ sei. Das drei Hektar große Areal sei mit einer „gut durchmischten Naturverjüngung aus Buche, Bergahorn und Tanne ausgestattet“, weshalb man alte Bäume herausgenommen habe.



Außerdem wurden 650 Festmeter am Unteren Stallauer Weiher gefällt, wo es ebenfalls viel Jungbestand gibt, und gut 600 Festmeter auf der Ostseite des Blomberg - östlich der Wackersberger Alm bis hinab zum Lehrbienenstand.



Erlöse aller Holzarten sind gestiegen und derzeit lukrativ

Fürs Holz gab es wegen der hohen Nachfrage mehr Geld als sonst. Die Erlöse für alle Sortimente waren nach seinen Worten „so gut wie schon lange nicht mehr“. Die Buche-Preise stiegen von 60 bis 70 Euro pro Festmeter auf 100 Euro. Der durchschnittliche Erlös betrug 68 Euro je Festmeter. Hinzu kamen noch Zuschüsse vom Freistaat: 3.240 Euro für die insektizidfreie Borkenkäfer-Bekämpfung, 2.784 Euro für die artenreiche Baumverjüngung und 3.300 Euro für die Maßnahmen östlich der Wackersberger Alm.



Dem Klima zuliebe setzt der Fachbeirat Klima auf Buche und Tanne

Der Fachbeirat Klima, der erst kürzlich seinen Aktionsplan für Bad Tölz präsentiert hat, will einen „klimafitten Stadtwald“. Um die Wälder für die Klimaerwärmung zu stabilisieren, werde man weiterhin auf weniger Fichte und mehr Buche und Tanne setzen, so Weber. Außerdem müsse man „dicht bewachsene Jungbestände“, vor allem im Tölzer Gewerbegebiet Farchet, „durchforsten und pflegen“.



Arbeit gab es für die beiden Städtischen Waldarbeiter aber auch am Blomberg-Wanderweg, wo dringend Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden mussten. Dort ist, wie bereits berichtet, in der Zukunft eine große Baumaßnahme zur Wegeverbreiterung und Umrüstung zur Rodelbahn vorgesehen.



Landwirt und CSU-Stadtrat Anton Mayer war voll des Lobes. „Ich bin sehr überrascht vom Ergebnis, das sind gute Einnahmen für die Stadt Bad Tölz“, sagte er. „Wenn wir so weitermachen, haben wir kein Problem mit unserem Wald“, so Mayer. Karl Bock